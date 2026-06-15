◇インターリーグ ドジャース4―6Wソックス（2026年6月14日 シカゴ）

ドジャースは14日（日本時間15日）、敵地でのホワイトソックス戦に4―6で敗れ、。5月8日〜10日（同9日〜11日）のブレーブス3連戦以来、10カードぶりの負け越しとなった。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（31）は打撃妨害と2四球（1敬遠四球）で3度出塁したが、2打数無安打2三振で連続試合安打は6でストップした。

1点リードしていた6回に3本塁打を浴びて6失点。この失点が重くのしかかり、終盤の反撃も及ばなかった。この試合はデーブ・ロバーツ監督が欠場した。娘エミーさんの米名門大学スタンフォード大卒業式に出席するためで、ダニー・リーマン・ベンチコーチが代行を務めた。

試合後、リーマン・ベンチコーチは「（先発のシーハンは）5回まで72球と効率よく投げていましたが、6回に少し苦しくなった。相手速球をうまくとらえた」と語り、打線については「相手はオープナーを使い、序盤からマッチアップを仕掛けてきた。そんな中でフレディ（フリーマン）は素晴らしい打席を見せてくれたし、ムーキー（ベッツ）の状態もかなり良く見えました。それは非常に心強いこと。全体としては悪い攻撃ではなかったと思います。終盤には相手のクローザーを苦しめ、ストライクゾーンで勝負させることもできた」と前を向いた。

ホワイトソックスについては「（昨年までと）まったく違うチーム。非常に良いチーム。打席でのアプローチが素晴らしく、我々の先発投手全員に対して良い攻撃をしてきた。四球を選べるし、コンタクトもできる。昨年や一昨年に対戦したチームとは別物です。彼らは積極的にスイングしてきましたし、6回にシーハンを攻略しました。彼らには敬意を表したい」とした。