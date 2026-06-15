6月14日、ABEMAの婚活リアリティー番組『ガールオアレディ3』が放送開始。34歳の美人女優が、番組に参加した切実な理由や、現在の職業を選ぶきっかけとなった壮絶な過去の恋愛エピソードを明かす一幕があった。

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同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。番組MCには、アンミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈が出演する。

30代の“レディ”として登場したのは、34歳で俳優をしながらアルバイトで生計を立てているカナコ。「考えすぎ受け身美女」というキャッチフレーズを持つ彼女だが、その参加理由はなんとも切実なものだった。「AIに聞いたら婚活市場だと35歳が売れ残りって出てきたんです。それ見て衝撃受けて参加したいなと思って」と、AIの容赦ない宣告に焦りを感じたことを赤裸々に告白した。

これまでの恋愛について尋ねられると、「結婚するだろうなって思ってた人もいたけど、借金してるのが見えちゃったりとか、浮気現場に遭遇しちゃったり」と、散々な苦労をしてきた過去を回顧。しかし、番組スタッフから「結婚したい気持ちは？」と直球の質問を投げかけられると、トラウマを微塵も感じさせないほどの食い気味なテンションで「小さめに言って1000%（笑）」と即答し、並々ならぬ熱量を見せつけた。

そんなカナコの「1000%」の結婚願望の裏には、自身の人生を大きく変えた過去の恋愛があった。レディ棟での夕食タイムに、OLから女優への転身理由を問われたカナコ。すると、「同棲してる彼がいて、自分の仕事を支えて欲しいみたいな話に…」と切り出した。当時、休む暇もないほど忙しく働いていた彼女は、彼から仕事を支えてほしいと言われ、「この人と多分一緒になるだろうと思って」と転職まで決断したという。しかし、その後「彼といろいろあって別れちゃって」と、結婚を思い描いていた相手との破局を明かした。

1人になったカナコは「やりたいこと自分のためにやってきたかな？誇れるもの、情熱注いでやったんだって言えるものあったか」と自問自答。そんな時にモデルの仕事に誘われ、「すごく楽しくて。やるならちゃんとやりたいと思って会社辞めようって」と一念発起したという。「その時30歳超えてたから周りに止められたけど、その時は空っぽだったから。こっちに進みたいみたいな気持ちが強くて、全部捨てて振り切ってみた」と、仕事を辞め、一念発起して夢を追うことを決めたという強い覚悟を打ち明けた。

全てを捨てて自分の人生を生き直し、今度こそ運命の相手を掴み取るために婚活サバイバルへやってきたカナコ。酸いも甘いも噛み分けた34歳が、果たしてどんな恋を掴むのか今後の展開に注目が集まる。