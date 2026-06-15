〈「将来子どもができても、ムーヴにチャイルドシートを乗っけて…」300万円をかけて改造した軽自動車に“死ぬまで乗りたい”と語る男性…職場で出会った彼女はどう思っている？〉から続く

容赦なくお金と時間を飲み込んでいくカーカスタムの沼に、若くしてハマってしまったオーナーたち。その熱狂のなかで、彼らは自らの人生をどう描くのか。等身大のリアルに迫る！

【画像】「カスタムのお金はかかりますけど」…“インスタで知り合った彼氏”と同じ車を乗り回す元陸上女子が改造する《ライズ》の内外装をまとめて見る

今回は、ライズをカスタムする「さな」さんをご紹介。



ライズのカスタムを彼氏と楽しむ「さな」さん

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「負けず嫌い」がカスタムの原動力

私の叔父が車好きで、楽しそうに車を弄っている姿にずっと憧れていたんですよ。幼い頃からトミカを集めたりして、高校に入る頃にはもう「車に携わる仕事がしたい」と心に決めていましたね。

それで実際に、自動車メーカーに就職したのをきっかけに、地元の山口から愛知に引っ越して。でも、実際に就いたのは直接車には触らない業務だったんです。やっぱりせっかくなら車に触りたくて、最近、板金塗装の工場に転職したんですよ。

今は仕事が終わってから、毎日3〜4時間ほど工場に残って自分の車を作り込む日々ですね。社長もバリバリにセリカを弄っていた人なので、面白がって付き合ってくれて、たくさんアドバイスももらっています。

おかげで他ではあまり見ない加工もできて、たとえばフェンダーまわりはあえて下地を残す仕上げなのですが、これも社長の勧めなんですよ。本当に、転職してから毎日が刺激的になりましたね。

実は今日のイベントでは、彼氏の車と一緒に展示していて。彼も同じライズ乗りで、もともとインスタで知り合ったんです。「ライズでコラボしましょう」と声をかけられたのがきっかけでしたね。

ただ同じ車種に乗っていても、カスタムの方針ですれ違うことも多いんですよ。タメになる助言もありますが、逆に私がやりたいことに対して「それ合わなくね？」みたいなダメ出しもあって……。

それで揉めることも多いので、私からはなるべく意見は言わないようにしています。せっかく一緒に弄っているのに、やる気を削ぐことはしたくないですから。

でも内心、彼氏のライズには絶対負けたくないんです。こういうイベントに出しているのも、根本には「誰にも負けたくない」という気持ちがありますし。もともと小学校から社会人までずっとマラソンをやってきたので、競争心は強い方なのかもしれないですね。

もちろんカスタムのお金はかかりますけど……。それなら仕事で稼げばいいかなって。今のライズを自分が納得いくまで弄り倒したら、次はマニュアルで、GRのマークXに乗りたいんですよね。700万円とかしちゃうので、かなり遠い目標ですけど（笑）。

〈「結婚や子育てを機に『あの車を売ってよ』なんて言ってくる奥さんだったら…」普段乗らない車に500万円オーバーのド派手カスタムを施す男性がこぼした“生活”と“趣味”のリアルなバランス〉へ続く

（鹿間 羊市）