小川史記×瀬戸利樹『しもべの王子様』本編映像初公開 オープニング主題歌はBUDDiiS【コメント全文】
“DIY”ダンス＆ボーカルグループ・BUDDiiSの小川史記と俳優の瀬戸利樹がW主演を務める、TOKYO MX新金曜ドラマ『しもべの王子様』（7月3日スタート、毎週金曜 後11：00）の本編映像を使用した60秒予告が15日、公開された。また、オープニング主題歌をBUDDiiSが担当することが決定した。
【場面写真】衝撃的…！“足舐め”をする高校時代
原作は、累計200万DLを突破した、たつもとみお氏による人気BLコミック。かつて“王子様”のように君臨していた男と、彼に従い続けた“しもべ”だった2人が、社会的立場が逆転した10年越しの主従関係を描くラブストーリーとなる。
社長令息・文武両道・校内ヒエラルキートップの五藤直也（小川）と、直也から日常的にパシリにされていた陰キャ底辺の佐藤高明（瀬戸）。直也の理不尽な要求にも、高明は素直に従い続けていた。それから10年の月日が流れ、直也は会社経営に失敗し、すべてを失って無職に。一方、高明はベンチャー企業の若き社長として成功を収め、2人の社会的立場は完全に逆転した。しかし、高明は今も直也のそばで“しもべ”のように尽くし続けていた。
今回公開されたのは、本編映像を使用した60秒予告。高校時代、直也が高明に“足舐め”を命じる衝撃的なシーンから始まる。スクールカーストの頂点に君臨していた直也と、そんな直也にパシリとして従っていた高明。大人になり社会的立場は逆転しても、そのいびつな主従関係は続いていた。まるで王子さまに忠誠を誓う“しもべ”のように、直也の手にキスをする高明の姿も印象的となっている。
また、オープニング主題歌がBUDDiiSの新曲「偏愛シンドローム」に決定した。本作のために書き下ろされた同楽曲は、恋をすると相手しか見えなくなる少し危うい感情を表現した、甘くキャッチーなラブソング。7月8日にリリースされるメジャー1stシングル「キミは都市伝説／クラッシュパラダイス」にカップリング曲として収録する。
本作のメインビジュアルが解禁された。第一報で公開したティザービジュアルでは、強気な表情の直也が高明のネクタイを引っ張る姿で、2人の“主従関係”を表現していた。今回解禁したメインビジュアルは、ティザービジュアルとは印象を変え、高明が優位にも見えるビジュアルに。直也は高明なしでは生きられず、一方で直也に従う高明もまた、直也に執着し縛りつけている。誰も入り込めない“2人だけの世界”や“巣”のような世界観を2人を包み込むベールで表現した。
さらに、直也の父親であり、大手建設会社・五藤建設の社長・五藤武利役に、NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』、TBS『GIFT』など数多くの話題作に出演し、実力派俳優として確かな存在感を放つ山中聡が決定した。直也に対して常に完璧を求め、理不尽な重圧で支配してきた冷酷な父親という役どころ。五藤家の抱える過去も見どころとなる。
【FUMINORI（BUDDiiS）コメント】
BUDDiiSの「偏愛シンドローム」がTOKYO MX 新金曜ドラマ『しもべの王子様』のオープニング主題歌に決定いたしました！主演を務めるドラマのオープニング主題歌…うれしすぎる!!!ドラマを観ていくとさらにこの歌の中毒性にハマっていくと思います！この曲でみなさまいっぱいキュンキュンしてください！！
【場面写真】衝撃的…！“足舐め”をする高校時代
原作は、累計200万DLを突破した、たつもとみお氏による人気BLコミック。かつて“王子様”のように君臨していた男と、彼に従い続けた“しもべ”だった2人が、社会的立場が逆転した10年越しの主従関係を描くラブストーリーとなる。
今回公開されたのは、本編映像を使用した60秒予告。高校時代、直也が高明に“足舐め”を命じる衝撃的なシーンから始まる。スクールカーストの頂点に君臨していた直也と、そんな直也にパシリとして従っていた高明。大人になり社会的立場は逆転しても、そのいびつな主従関係は続いていた。まるで王子さまに忠誠を誓う“しもべ”のように、直也の手にキスをする高明の姿も印象的となっている。
また、オープニング主題歌がBUDDiiSの新曲「偏愛シンドローム」に決定した。本作のために書き下ろされた同楽曲は、恋をすると相手しか見えなくなる少し危うい感情を表現した、甘くキャッチーなラブソング。7月8日にリリースされるメジャー1stシングル「キミは都市伝説／クラッシュパラダイス」にカップリング曲として収録する。
本作のメインビジュアルが解禁された。第一報で公開したティザービジュアルでは、強気な表情の直也が高明のネクタイを引っ張る姿で、2人の“主従関係”を表現していた。今回解禁したメインビジュアルは、ティザービジュアルとは印象を変え、高明が優位にも見えるビジュアルに。直也は高明なしでは生きられず、一方で直也に従う高明もまた、直也に執着し縛りつけている。誰も入り込めない“2人だけの世界”や“巣”のような世界観を2人を包み込むベールで表現した。
さらに、直也の父親であり、大手建設会社・五藤建設の社長・五藤武利役に、NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』、TBS『GIFT』など数多くの話題作に出演し、実力派俳優として確かな存在感を放つ山中聡が決定した。直也に対して常に完璧を求め、理不尽な重圧で支配してきた冷酷な父親という役どころ。五藤家の抱える過去も見どころとなる。
【FUMINORI（BUDDiiS）コメント】
BUDDiiSの「偏愛シンドローム」がTOKYO MX 新金曜ドラマ『しもべの王子様』のオープニング主題歌に決定いたしました！主演を務めるドラマのオープニング主題歌…うれしすぎる!!!ドラマを観ていくとさらにこの歌の中毒性にハマっていくと思います！この曲でみなさまいっぱいキュンキュンしてください！！