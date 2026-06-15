【関東は通勤通学の時間帯本降りの雨最高気温は4月並み】

南海上を進む低気圧の影響で、関東は昼前まで本降りの雨が降るでしょう。午後もにわか雨にはお気をつけください。また、北東からの冷たい風が吹くため、気温が上がりにくい一日となりそうです。東京都心は最高気温が21℃の予想で4月下旬並み。羽織るものが必要な肌寒さとなるでしょう。

【西日本は晴れ間が出て貴重な日差し】

西日本の日本海側の地域では梅雨の晴れ間となる見込みです。福岡や松江では最高気温が29℃の予想で真夏日に迫る暑さとなるでしょう。こまめな水分補給を心がけてください。週の半ば以降は梅雨空が続くため、日差しを有効に使えると良さそうです。

【奄美では非常に激しい雷雨のおそれ】

梅雨前線の影響を受ける奄美では午後、雷を伴って滝のような雨の降るおそれがあります。沖縄も激しい雷雨に注意が必要です。週末以降は晴れる日が続くため、梅雨明けが近づいてきていますが、きょうは梅雨末期の大雨に気をつけてください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :24℃ 釧路 :16℃

青森 :22℃ 盛岡 :24℃

仙台 :24℃ 新潟 :27℃

長野 :23℃ 金沢 :27℃

名古屋:27℃ 東京 :21℃

大阪 :28℃ 岡山 :28℃

広島 :28℃ 松江 :29℃

高知 :26℃ 福岡 :29℃

鹿児島:27℃ 那覇 :27℃