【きょうの天気】関東は通勤通学の時間帯本降りの雨 最高気温は4月並み 西日本は晴れ間が出て貴重な日差し 奄美では非常に激しい雷雨のおそれ
【関東は通勤通学の時間帯本降りの雨最高気温は4月並み】
南海上を進む低気圧の影響で、関東は昼前まで本降りの雨が降るでしょう。午後もにわか雨にはお気をつけください。また、北東からの冷たい風が吹くため、気温が上がりにくい一日となりそうです。東京都心は最高気温が21℃の予想で4月下旬並み。羽織るものが必要な肌寒さとなるでしょう。
【西日本は晴れ間が出て貴重な日差し】
西日本の日本海側の地域では梅雨の晴れ間となる見込みです。福岡や松江では最高気温が29℃の予想で真夏日に迫る暑さとなるでしょう。こまめな水分補給を心がけてください。週の半ば以降は梅雨空が続くため、日差しを有効に使えると良さそうです。
【奄美では非常に激しい雷雨のおそれ】
梅雨前線の影響を受ける奄美では午後、雷を伴って滝のような雨の降るおそれがあります。沖縄も激しい雷雨に注意が必要です。週末以降は晴れる日が続くため、梅雨明けが近づいてきていますが、きょうは梅雨末期の大雨に気をつけてください。
【きょうの各地の予想最高気温】
札幌 :24℃ 釧路 :16℃
青森 :22℃ 盛岡 :24℃
仙台 :24℃ 新潟 :27℃
長野 :23℃ 金沢 :27℃
名古屋:27℃ 東京 :21℃
大阪 :28℃ 岡山 :28℃
広島 :28℃ 松江 :29℃
高知 :26℃ 福岡 :29℃
鹿児島:27℃ 那覇 :27℃