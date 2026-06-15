【FIFAワールドカップ2026】オランダ代表 2ー2 日本代表（日本時間6月15日／ダラス・スタジアム）

【映像】日本vsオランダの全4ゴール（試合ハイライト）

サッカー日本代表（FIFAランキング18位）は6月15日、FIFAワールドカップ2026のグループF第1節でオランダ代表（同8位）と対戦。終始追いかける展開となったが、中村敬斗と小川航基のゴールで引き分けに持ち込んだ。

グループF最大のライバルであるオランダとの一戦。直前に、キャプテンだったMF遠藤航（リヴァプール）が離脱するアクシデントもあった中で、森保一監督は、これまで主力を務めてきた11人を起用した。

3−4−2−1のフォーメーションを採用し、GKは鈴木彩艶、DFは渡辺剛、谷口彰悟、伊藤洋輝が並んだ。ダブルボランチは佐野海舟、鎌田大地が入り、右ウイングバックにはゲームキャプテンの堂安律、左ウイングバックは中村敬斗、2シャドーには久保建英と前田大然がコンビを組む。ワントップには上田綺世を起用した。

大歓声の中キックオフを迎えた試合は、オランダに押し込まれる展開となり、3分にはボックス内のFWドニエル・マレンに強烈な反転シュートを許した。GK鈴木の好セーブで凌ぐと、34分にもセットプレーからのヘディングシュートを許したが、ここも鈴木が立ち塞がった。

43分には日本に決定機。右サイドの渡辺からクロスが入ると、ボールはファーサイドで構えた中村に下へ。トラップしてから右足を振り抜き、ニアを狙ったシュートだったが、惜しくも枠外へ。さらに45分には鎌田のロングボールから、抜け出した上田がシュートを狙うなど、日本がいい流れで前半を終えた。

後半も立ち上がりに押し込まれる展開となると、51分に右サイドに開いたMFライアン・フラーフェンベルフのクロスボールに、DFフィルジル・ファン・ダイクが合わせる。これがゴールの右隅に決まって、日本が失点した。

しかし日本もすぐに反撃に出ると57分、左サイドに回った久保の折り返しを受けた中村がマイナス方向にカットインして右足を一閃。これがゴールに吸い込まれて、すぐさま試合を振り出しに戻した。

迎えた64分、日本の左サイドからFWクリセンシオ・サマーフィルにカットインを許すと、左足のシュートがゴール右隅に吸い込まれて、日本は再び追いかける展開に。すると67分には前田を下げて伊東純也を右シャドーに起用し、久保を左のシャドーに回した。

すると直後、久保が接触プレーで膝を痛めてピッチを出て治療を行う。復帰することができず、75分に久保、堂安、渡辺を下げて、菅原由勢、冨安健洋、小川航基を投入した。

終盤は日本がボールを持って攻め込み、84分には最後の交代カードで上田を下げて塩貝健人を送り出した。すると88分、右CKから中央で飛び込んだ小川のヘディングシュートが、鎌田に当たってゴールネットに突き刺さる。日本が土壇場で追いついた。

そのまま同点で試合は終了し、日本はグループF最大のライバルであるオランダに引き分けとなった。日本は、6月21日に第2戦でチュニジアと対戦する。



（FIFAワールドカップ2026）