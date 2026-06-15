Threadsで話題になっているのは、不覚にも斬新なファッションになってしまったわんこの姿。その光景は記事執筆時点で123万回を超えて表示されており、「めっちゃスタイルいい！」「盛大にむせました(笑)」「すぐ見られるように保存しちゃった」などのコメントの他、7万8000件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：サイズ確認して買った『犬の洋服』を着せた結果→イメージと違って…想像以上に『ピチピチな光景』】

新しい服がサイズ間違い！？

Threadsアカウント「lan_motomameshiba」の投稿主さんは、豆柴の『蘭』ちゃんとの暮らしを紹介しています。

ある日、蘭ちゃんのために新しいお洋服を購入した飼い主さん。事前にサイズもしっかり確認し、「これならぴったりのはず」と期待していたそうです。ところが、実際に着せてみると予想外の光景が待っていました。

服は確かに入るものの、なぜか全体的にピチピチ。胴体のラインがくっきり浮かび上がり、お尻のあたりからはふわふわの毛が飛び出してしまったとか。その絶妙なフィット感がなんとも可愛らしく、思わず笑ってしまう仕上がりになっていたそうです。

サイズは合っているはずなのに、なぜか想像していた姿とは違う蘭ちゃん。それでも飼い主さんは「ちょっと恥ずかしいかも」と思いながら、そのまま一緒にお散歩へ出かけたのでした。

おしゃれな蘭ちゃんにキュン♡

蘭ちゃんはとってもおしゃれが大好きな女の子。可愛いワンピースを着こなしたり、アウトドア風のコーデに挑戦したりと、さまざまなファッションを楽しんでいるそうです。

しかし、その着こなしはなぜか毎回ひと波乱。お散歩中にスカートがめくれ上がってしまったり、服がずれてしまったりと、思わず笑ってしまうような姿になってしまうのだとか。それでも蘭ちゃんはまったく気にする様子もなく、堂々と歩き続けるそう。おしゃれ上級者を目指して日々努力を欠かさない蘭ちゃんなのでした♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「80年代のエアロビじゃんwww」「哀愁が漂っている…ｗ」「後ろ姿のお尻が可愛い」など沢山の反響がありました。

Threadsアカウント「lan_motomameshiba」には、蘭ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「lan_motomameshiba」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。