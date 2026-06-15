2匹の犬を動物病院に連れてきたら、診察を受けるワンコは平気そうにしているのに、付き添いのワンコがビビりまくっていて…？強そうな見た目とのギャップが愛おしい光景が話題になり、投稿は記事執筆時点で1万9000回再生を突破しています。

【動画：付き添いで病院にきた犬→『自分が診察を受けるんだ』と勘違いして…ビビりすぎて出た『表情と態度』】

付き添いで病院にきたワンコ

YouTubeチャンネル「元猟犬りゅうちゃんねる」に投稿されたのは、元猟犬の「りゅう」さんと同居犬の「もか」ちゃんを動物病院に連れて行った時の様子です。診察を受けるのはお腹の調子が悪いもかちゃんだけなのですが、りゅうさんはお留守番を嫌がるので付き添ってもらうことにしたのだとか。

車の中で順番を待っている間、当事者のもかちゃんはとても落ち着いていたそう。りゅうさんはただの付き添いのうえに、筋骨たくましくてカッコイイ見た目をしているので、もかちゃん以上に冷静かと思いきや…？なんと恐怖のあまり「ク～ン、ク～ン」と情けない声を上げて、完全にパニックに陥っていたとか！

見た目とビビり具合のギャップがすごい！

りゅうさんがお顔を強張らせながら「怖いよ！助けて～」とばかりに鳴き続けるので、「今日はただの付き添いやで？」と教えてあげるパパさん。しかしりゅうさんには聞こえていないようで、その後もこの世の終わりのようにビビりまくっていたとか。

本気で怖がっているりゅうさんには申し訳ないですが、強そうな見た目と情けなく取り乱す姿にギャップがありすぎて、思わず笑ってしまいます。りゅうさんの弟分の男の子も、「そんなに怖がらなくても…」と呆れ顔になっていたそう。

赤ちゃんのような姿が愛おしい

しばらくして受付に行っていたママさんが車に戻ってくると、「逃げるなら今だ！」とばかりに暴れ始めるりゅうさん。男の子の足を思いきり踏んでしまう場面もあったのですが、男の子は痛さより面白さが勝ったようでニコッと笑顔に。どうやらりゅうさんよりも男の子の方が、たくましい心を持っているようですね。

一方のりゅうさんは男の子を踏んだことにも気づいていない様子で、「助けて」とママさんのお膝の上で甘え始めたとか。筋肉ムキムキのりゅうさんですが、抱っこして慰めてもらっている姿は赤ちゃんのよう…！そのあまりにも愛おしい姿には、キュンとする人が続出することとなりました。

この投稿には「カオスｗ」「パニックぶりが想像以上」「申し訳ないけどかわいいです！」といったコメントが寄せられています。

りゅうさん＆もかちゃんの可愛い姿やご家族との尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「元猟犬りゅうちゃんねる」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「元猟犬りゅうちゃんねる」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。