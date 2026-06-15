しんみりしない卒業式――。梅雨を目前にカラッとしたギャグ漫画を読むのはいかがだろう。毎日更新を続けるギャグ漫画『きゃたぴランド』の115話「楽しみな卒業式」が、Xに投稿されている。

【漫画】『きゃたぴランド』を読む

センチメンタルになりがちな題材を、ぶった斬るギャグセンスに注目だ。「卒業生代表」のオチが多くの読者の心を掴んだ本作について、作者・きゃたさん（@kyata_ti666）に話を聞いた。（小池直也）

――反響はいかがですか？

きゃた：『卒業生代表』と言うネタが1番反響があったので嬉しかったです！

――「卒業式」をテーマにしたときにイメージされたことはどんなことでしたか。

きゃた：卒業証書授与です！

――115話を描く際に意識したことや狙いなどはありましたか。

きゃた：「卒業式」といえばちょっと寂しいイメージがありますが、ギャグ漫画なのでこれっぽっちもしんみりしない話にしようと思いました！

――作画についてのこだわりなどがあれば教えてください。

きゃた：読者さんがパッと見てわかりやすいように描くことを意識してます！

――毎日投稿もされていて、話数が積み重なってきていますが、ネタに困ることはありませんか？ 着想はどんなところから得ているのかも気になります。

きゃた：正直言うとネタは結構つきかけてます！ 毎週ギリギリになりながら考えてます！ 着想は、テレビやニュースを見て閃いたりしてます！

――毎日の制作はどのようなルーティンで行っているのでしょう？

きゃた：ネタが出るまでひたすら体動かして考えたりしてます！ 本当は作画しながら考えたいのですが、作画してると無の状態になってしまうので、ダブルタスクができたらなぁと思ってます！

――今後はどんな作品を書いていきますか？ 展望を教えてください。

きゃた：まだ色々と描けていないテーマがたくさんあると思うので、それらでたくさんネタを出して読者の皆さんがクスッと笑えるネタをこれからも描いていこうと思ってます！

（文・取材=小池直也）