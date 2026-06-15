特別な病気があるわけではない。でも、絶好調だった記憶がない――そんな状態が続いているなら、食物アレルギーの可能性を考えてみてほしい。ただし、アレルギー検査には知っておくべき「限界」がある。

東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の著書『 医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術 』からヒントを探る。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）

「なんとなく不調」の原因が、食べ物にある可能性

健診では異常なし。

でも、いつもどこかだるい。

絶好調 という感覚が、最近ずっとない――

そういう状態が長期間続いているなら、食物アレルギーが一因になっている可能性がある。

アレルギーというと、蕁麻疹や呼吸困難のような激しい症状をイメージする人が多い。

しかし著者は、「なんとなく体調が絶好調にならない」という程度の軽いものも、アレルギーの一形態だと指摘する。

気づかないまま、何年も体に合わない食べ物を摂り続けているケースもある。

検査を受けることは有効だが、結果を「絶対」とは思わないこと



検査項目数も主要な数項目から数十項目、さらには百項目以上といろいろなメニューがあります。ただし自費の場合が多いので、検査項目数に応じて料金がかさみます。

検査の結果、「甲殻類」や「そば」などに明確な陽性反応が出れば、話は簡単です。しかし、検査項目すべてが陰性だったり、複数項目に弱い陽性反応が出たりする場合もあります。

そもそも病院の検査だけでアレルギーがすべて明らかになるわけではありません。アレルギーには何種類もありますし、アレルギーをおこす物質は何万種類も存在しているからです。

検査が陰性でも実際にアレルギーをおこすこともあれば、検査が陽性でもアレルギーをおこさないこともあります。つまり検査結果が絶対的に正しいわけではありません。アレルギーのレベルも、呼吸困難のような激しいものから、何となく体調が絶好調にならないといった程度の軽いものまで千差万別です。 長期間何となく体調がすぐれない、あるいはこのところ絶好調になった記憶がない、といった場合は、何かの食物アレルギーの可能性もあります。試しに、病院に行って食物アレルギーの検査をしてもらってください。検査項目数も主要な数項目から数十項目、さらには百項目以上といろいろなメニューがあります。ただし自費の場合が多いので、検査項目数に応じて料金がかさみます。検査の結果、「甲殻類」や「そば」などに明確な陽性反応が出れば、話は簡単です。しかし、検査項目すべてが陰性だったり、複数項目に弱い陽性反応が出たりする場合もあります。そもそも病院の検査だけでアレルギーがすべて明らかになるわけではありません。アレルギーには何種類もありますし、アレルギーをおこす物質は何万種類も存在しているからです。検査が陰性でも実際にアレルギーをおこすこともあれば、検査が陽性でもアレルギーをおこさないこともあります。つまり検査結果が絶対的に正しいわけではありません。アレルギーのレベルも、呼吸困難のような激しいものから、何となく体調が絶好調にならないといった程度の軽いものまで千差万別です。 ――『医者が教える栄養学的に正しい最高の食事術』（田中越郎 著）より

食物アレルギーの検査は、病院で受けることができる。

数項目から百項目以上まで検査の幅はさまざまで、 自費診療になる場合が多く、項目数に応じて費用がかかる点は知っておきたい。

「甲殻類」「そば」など明確な陽性反応が出れば、対処はわかりやすい。

しかし著者が強調するのは、検査結果が絶対ではないという点だ。

検査が陰性でも実際にアレルギー症状が出ることがあり、逆に陽性でも症状が出ないこともある。

アレルギーを引き起こす物質は何万種類も存在しており、検査で網羅できる範囲には限界がある。

検査はあくまで「手がかり」として活用する

検査を受けることの意味は、原因を「確定」することではなく、 可能性の範囲を絞り込む「手がかり」を得ることだ。

結果をもとに、食事内容を少し変えてみる。

体調の変化を観察する。

そのプロセス自体が、長年の「なんとなく不調」を解消する糸口になることがある。

検査結果の解釈や、その後の食事制限については、必ず医師や専門家に相談しながら進めることをお勧めしたい。

自己判断で特定の食品を極端に除去することは、栄養バランスを崩すリスクもある。

「なんとなく不調」が続いているなら、まずかかりつけ医に食物アレルギー検査について相談してみることだけでいい。