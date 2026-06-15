筋トレは大事だとわかっていても、毎日続けるのは難しい。だが近年、筋肉についての研究が進み、その重要性は私たちの想像以上であることがわかってきた。医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオン氏が書き、世界20か国以上で続々刊行されている『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』からヒントを紹介しよう。（ダイヤモンド社書籍編集局・三浦岳）

毎日続けることが重要

「今日は帰宅が遅かったから」「仕事で疲れてしまったから」「忙しくて時間がないから」……。

私たちが筋トレや運動をサボるための言い訳は、数え上げればきりがない。

だが、医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオン著『筋肉が全て』を読むと、そんな言い訳がひどく軽く思えてくる。筋肉は、それほどまでに健康や老化、メンタルに大きな影響を及ぼしているのだ。

だからこそ重要なのは、たまに頑張ることではなく毎日続けること。運動を日々の習慣にできるかどうかが、人生後半のQOLを大きく左右することになる。

私たちは年齢を重ねると、代謝が落ち、あらゆる病気のリスクが高まっていくのを「年のせい」だと諦めがちだ。しかし著者は、それらの不調の根本原因は筋肉不足にあるかもしれないと指摘し、次のように警告している。

身体を動かさない健康的生活など存在しない。

私たちが加齢による病気と考えているものは、実際には筋肉の障害による病気なのだ。

私がこの本で行う「臓器としての筋肉」についての説明は、食事、運動、脂肪、筋肉の関係についての間違った常識をくつがえす。

これらの相互作用を正しく理解できれば、日々の行動が筋肉の健康を優先させるものに変わる。

そうなればしめたもの。筋肉が変わって人生が変わる。――『筋肉が全て』より

筋肉は健康状態を一新する「特効薬」

また著者はこのようにも言う。

私は若さの源泉としての筋肉にもっと光を当てて、現代医学をひっくり返したいと思っている。

それは決して夢物語ではない。

筋肉は健康状態を一新する現実の特効薬。筋肉は自分の意思で制御できる唯一の臓器なのだ。

この忘れられがちな事実を受け入れれば、ギアを健康改善モードに切り替えることができる。

健康な筋肉量が増えれば、原因を問わず、死亡する確率も病気になる確率も下がる。

この厳粛な事実を意識に刻みつけてほしい。――同書より

日々筋肉に刺激を与え続けることが、病気を防ぎ、自立した健康な人生を維持するための重要な方法なのだ。

とはいえ、毎日必ずハードなジム通いをしなければならないわけではない。

忙しくてまとまった時間が取れない日でも、日常の中で筋肉を鍛える方法はいくらでもある。同書では、「筋肉を健康に保つ」方法として、次のような小さなアクションを推奨している。

◯1時間ごとにスクワットを10〜20回行う。

◯立ってデスクワークをする。

◯トイレや水分補給のために席を立つとき、早足で歩いて心拍数を上げる（1日10回）。

◯仕事場にトレーニング用ゴムバンドを用意して、時間があるときにアームカールを10 回行う。

◯軽めの重量ベストを着用し、少し負荷のかかった状態で仕事をする。――同書より

こうしたことなら、どんなに忙しい日でも実行できるはずだ。

筋肉が変われば、人生が変わる。病気と無縁の活力ある未来を手に入れるために、言い訳を探すのはやめて、ちょっとした運動でもいいので、毎日筋肉を刺激する生活を始めよう。

（本記事は、ガブリエル・ライオン著『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』に関連した書き下ろし記事です）

ガブリエル・ライオン（Dr. Gabrielle Lyon）

医師（DO）

イリノイ大学で栄養科学の学部課程を修了後、セントルイス・ワシントン大学において老年医学・栄養科学の臨床・研究フェローシップを修了。健康、パフォーマンス、老化、疾病予防におけるタンパク質の種類および摂取量の実践的応用に関する分野の専門家、教育者として活躍している。筋肉についての最新研究を網羅した本書は全米で大きな話題を呼び、ニューヨーク・タイムズベストセラー、ウォール・ストリート・ジャーナルベストセラー、USAトゥデイベストセラーとなり、世界各国での刊行が続いている。