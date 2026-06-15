◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―オランダ（2026年6月14日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。後半途中に映った米国美女がネットで話題となった。

前半スコアレスで折り返した日本。しかし後半6分にDFファンダイクのヘディングで先制を許した。直後にMF中村敬斗のミドルシュートで同点に追いつかれたが、後半18分にFWサマーフィルに右サイドからミドルシュートを決められて勝ち越しを許した。

後半28分に久保建英が倒れ込んで、ピッチの外で治療を受けていると国際映像では米国美女を捉えた。NHKの解説を務めた本田圭佑は「誰？」と反応した。

ネットでは「リヴ・モーガンじゃん！」「もしやWWEのリヴ・モーガンじゃない？」「さすがリヴ！」「まさか本人？？」などWWEスーパースターのリヴ・モーガンという推測が上がった。

リヴ自身もインスタグラムストーリーズでワールドカップを観戦している様子を投稿していた。

リヴは、WWEで女子世界王座を3度獲得する人気選手である。