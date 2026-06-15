◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―オランダ（2026年6月14日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。1―2で迎えた後半44分にMF鎌田大地の得点で同点に追いついた。

前半をスコアレスで折り返した日本だったが、後半6分にオランダの主将DFファンダイクのヘッド弾を浴び、先制点を献上した。

それでも直後の12分、MF久保建英のパスを受けた中村が、左サイドから切り込み右足一閃（いっせん）。針の穴を通すようなシュートを突き刺した。

しかし、同19分にオランダのサイド攻撃から再び失点。めまぐるしくスコアが動く展開となっている。

それでも同43分、右CKからMF伊東純也が絶妙なキックを供給。ファンダイクと競り合いながらFW小川航基が頭で捉えた。このシュートが鎌田に当たり、ゴールに吸い込まれた。

対オランダ戦の通算成績は日本の0勝1分2敗。初対戦は09年の国際親善試合で、0―3で完敗。W杯では10年南アフリカ大会の1次リーグ第2戦で対戦し、0―1で敗れた。最後の対戦は2013年の国際親善試合で、2点を先行されながらも、FW大迫勇也とMF本田圭佑の得点で追いつき、2―2で引き分けた。