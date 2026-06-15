出していいの？過激ダンスが「公然わいせつ」と告発されたファサ、“インナー見せ”ドレス姿

MAMAMOOのファサが、抜群のスタイルを披露した。

ファサは最近、自身のインスタグラムを更新し、「4輪の花たち」というコメントとともに写真を投稿した。

【写真】ファサ、“インナー見せ”ドレス姿

公開された写真には、インナーを胸元からのぞかせたタイトなオフホワイトドレス姿のファサが収められている。フロントにはグラフィックプリントがあしらわれており、ボディラインが際立つシルエットで、グラマラスなスタイルを披露した。

この投稿を見たファンからは、「その衣装どうなってるの？」「本当に綺麗」「最高です」「かわいい」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ファサInstagram）

なお、ファサが所属するMAMAMOOは、6月4日にスペシャルシングル『4WARD』をリリースした。

◇ファサ プロフィール

1995年7月23日生まれ。2014年にMAMAMOOのメンバーとしてデビューし、ボーカルとラップを担当。2019年には『TWIT』でソロデビュー。独自性の高い洗練されたパフォーマンスが高く評価される一方、2023年には大学祭での過激なパフォーマンスが問題視され、保護者団体から“公然わいせつ”の疑いで告発されたが、最終的には無罪となっている。