「彼が浮気しているかもしれない」親友の彼氏に浮気の兆候...？主人公が目撃した【ありえない光景】とは！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！仲のいい友人とその彼氏を応援していた主人公。しかし「彼が浮気しているかもしれない」と相談を受けたことで、日常は一変します。真相を確かめようとした先に待っていたのは、想像以上に残酷な現実でした――

大学で1番仲のいい友人には、彼氏がいました。私はよく惚気話を聞きながら、2人の幸せを願っていました。

そんなある日、彼女が「彼が浮気しているかもしれない」と泣きながら相談してきました。最近、スマホを手放さず、予定も曖昧なことが増えているというのです。

私は放っておけず、一緒に調べることにしました。SNSや行動を整理すると、予定の食い違いや不自然な点がいくつも見つかります。

疑いは、次第に確信へと変わっていきました。一方で、真実を知るのが怖いという気持ちもありました。