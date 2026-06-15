「彼が浮気しているかもしれない」親友の彼氏に浮気の兆候...？主人公が目撃した【ありえない光景】とは！？
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！仲のいい友人とその彼氏を応援していた主人公。しかし「彼が浮気しているかもしれない」と相談を受けたことで、日常は一変します。真相を確かめようとした先に待っていたのは、想像以上に残酷な現実でした――
親友からの相談と広がる疑い
大学で1番仲のいい友人には、彼氏がいました。私はよく惚気話を聞きながら、2人の幸せを願っていました。
そんなある日、彼女が「彼が浮気しているかもしれない」と泣きながら相談してきました。最近、スマホを手放さず、予定も曖昧なことが増えているというのです。
私は放っておけず、一緒に調べることにしました。SNSや行動を整理すると、予定の食い違いや不自然な点がいくつも見つかります。
疑いは、次第に確信へと変わっていきました。一方で、真実を知るのが怖いという気持ちもありました。
目撃してしまった決定的な瞬間
数日後、ひとりで街を歩いていたときのことです。友人の彼氏によく似た姿を見つけました。
声をかけようとした瞬間、隣に見知らぬ女性がいるのに気づきました。しかも、2人は腕を組み、とても親密な様子でした。
ただの知りあいとは思えない距離感に、私は言葉を失いました。
物陰から様子を見ながら、震える手で写真を撮りました。親友を傷つけるとわかっていても、証拠を残さずにはいられなかったのです。
一体、この後どうなる...！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部