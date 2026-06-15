Pastelの「宇治抹茶づくし」開催！老舗茶問屋の抹茶を味わう贅沢スイーツフェア

初夏にぴったりの抹茶スイーツを楽しみたい方にうれしいニュースです。Pastelでは期間限定デザートフェア「宇治抹茶づくし」を開催。京都の老舗茶問屋「茶匠 清水一芳園」の宇治抹茶を贅沢に使用し、抹茶本来の豊かな香りや深いコクを堪能できる特別なドルチェが登場します。なめらかプリンでおなじみのPastelならではのスイーツと宇治抹茶の魅力が融合した、この季節だけの味わいをぜひチェックしてみてください♡

京都老舗茶問屋の宇治抹茶を使用

抹茶のモンブランプリンパフェ

価格：1,738円（税込）

今回の「宇治抹茶づくし」では、1945年創業の京都の老舗茶問屋「茶匠 清水一芳園」の宇治抹茶を採用しています。

茶臼で丁寧に挽き上げられる抹茶は、一つの茶臼から1日約500gしか生産できない希少なもの。専門問屋ならではの厳選された抹茶は、瑞々しい香りと奥深いコクが特徴です。

そんな上質な宇治抹茶と、Pastel自慢のなめらかなスイーツが出会うことで、抹茶好きにはたまらない贅沢なデザートフェアが実現しました。

抹茶のほろ苦さとスイーツのやさしい甘さが絶妙に調和し、最後のひと口まで楽しめる味わいに仕上がっています。

抹茶のモンブランプリンパフェは、宇治抹茶の豊かな風味とプリンのまろやかな甘さが楽しめる、フェア一番のおすすめメニューです。

香り高い抹茶モンブランクリームをバニラアイスにたっぷり絞り、自家製プリンや小豆、白玉を組み合わせた豪華なパフェ。

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その他の限定スイーツラインアップ

抹茶のつくりたてティラミス



価格：638円（税込）

注文後に仕上げることで、できたてならではのなめらかな口どけを楽しめる一品。抹茶の香りがふんわりと広がり、上品な味わいを堪能できます。

※お食事とセットのデザートとしてご利用いただけます。

抹茶のモンブラン



価格：638円（税込）

抹茶をしみ込ませたジェノワーズにバニラアイスを重ね、濃厚な抹茶モンブランクリームで包み込んだ贅沢なスイーツ。シンプルだからこそ宇治抹茶本来の魅力をしっかり味わえる一皿です。

※お食事とセットのデザートとしてご利用いただけます。

全国の対象店舗で期間限定販売

「宇治抹茶づくし」は2026年6月11日（木）より期間限定で販売されます。

対象店舗は「パステル」「パステルイタリアーナ」「イタリアンバルパステル」をはじめ、「パステルアヴェニュー」「パステルダイニング」「チーズ＆パスタ パステル」「イタリヤ食堂パステル」など全国の対象店舗です。

ショッピングの合間やランチタイム、カフェタイムなど、さまざまなシーンで楽しめるのもうれしいポイント。

抹茶好きの方はもちろん、季節限定スイーツを楽しみたい方にもおすすめです。

初夏だけの抹茶時間を楽しんで

宇治抹茶の豊かな香りと、Pastelならではのなめらかなスイーツが織りなす「宇治抹茶づくし」。パフェやティラミス、モンブランなど、それぞれ異なる魅力で抹茶の奥深い味わいを堪能できます。

初夏限定の特別なフェアだからこそ味わえる贅沢なひととき♪抹茶好きなら見逃せないスイーツをぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか。