◇プロ野球セ・パ交流戦 西武1-0巨人(14日、ベルーナドーム)

西武が石井一成選手のホームランで巨人に勝利し両リーグ最速で40勝に到達しました。

今季日本ハムからFA権を行使し西武に加入した石井選手はこの日9番・セカンドとしてスタメン出場。両チーム無得点で迎えた5回に先頭で打席に立つと、ライトスタンドへ今季3号のホームランを放ちました。

結果このホームランが決勝点となり西武が勝利。試合後石井選手は「いい角度で上がってくれたので、ファウルにならないでくれとお願いしながら走っていました」と振り返りました。

ヒーローインタビューではホームランについて「人生で一番うれしかった」とコメント。「FAで来させてもらって、なかなか仕事できず。結果的に自分の一打で勝利につながったってのはものすごく野球選手としてうれしいので、先発ピッチャーとか野手陣に感謝ですね。結果的にこういう試合になったので、ものすごくうれしかったです」と語りました。

16日の阪神戦で勝つか引き分けで交流戦初優勝が決まりますが「ロッカーでも他の球場の結果とか気にしていますし、優勝にみんな向かっていると思います」と意気込みました。