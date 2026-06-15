◇卓球 WTTコンテンダー ザグレブ（6月9日〜14日クロアチア）

女子シングルス決勝に登場した世界ランク3位の張本美和選手が、マカオの朱雨玲選手に4−3(11−2、11−6、11−9、9−11、9−11、7−11、12−10)で優勝を飾りました。

世界ランク4位の朱雨玲選手に対して、第1ゲームは11−2の大差で奪うなど、3ゲームを連取。しかし、世界ランク1位の経験もある31歳がここから驚異の粘りで3ゲームを取り返す展開となります。

さらに第7ゲームは4−10と先にマッチポイントを握られましたが、ここから怒とうの8連続でポイントを奪取。最後は相手のボールがネットにかかり、大逆転優勝に笑顔がはじけました。

張本選手は準々決勝でカットマンの佐藤瞳選手に3−0(11−3、11−3、11−1)で完勝すると、準決勝では大藤沙月選手に3−1(11−7、11−6、7−11、11−5)で勝利。第1シードとして強さを示しました。

また女子ダブルスでは、大藤選手とのペアを組み、準決勝で陳熠選手/蒯曼選手の中国ペアに3−1(11−7、9−11、11−4、11−8)で勝利。決勝ではイ・ウンヘ選手/チェ・ヒョジュ選手の韓国ペアを3−0(11−5、13−11、11−7)で下し、張本選手は大会2冠を達成です。