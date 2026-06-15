天下人・豊臣秀吉…ではなく、その弟・秀長が主人公！これまでになかった視点からダイナミックに描く大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合、日曜午後8時ほか）。兄を支え続けた“もう一人の豊臣”にスポットが当たることで映し出される新たな戦国の世界が話題です。そこで歴史家で作家・評論家の濱田浩一郎さんに、ドラマをもっと楽しむための”ツボ”を解説していただきました。

＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…『豊臣兄弟！』視聴者が不穏を予感した冒頭シーンはこちら

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三木城攻囲戦の最中に異変

大河ドラマ「豊臣兄弟！」第23回は「さらば半兵衛」。

秀吉の軍師として有名な竹中半兵衛の死が描かれました。

天正7年（1579）、秀吉は播磨国の三木城（城主は別所長治）を攻略せんとしていました。

しかし、その三木城攻囲戦の最中、半兵衛は病となります。

秀吉が信頼を寄せていた

半兵衛の嫡男・重門は後に『豊鑑』（秀吉の伝記）を記しました。



『秀吉と秀長 天下統一の軌跡』（著：濱田浩一郎／内外出版社）

その中で、秀吉は半兵衛のことをとても「頼もしく」思っていたと書かれています。

よって、半兵衛が病となったことに大いに慌てたようです。

医師に診察してもらっても半兵衛の体調は回復しなかったとのこと。

都にいる医師を頼るも…

都にこそ「薬の聖」がいるのではないかと考え、半兵衛は播磨から上洛します。

都の医師に薬を処方してもらったのでしょう。

半兵衛の体調は少し回復したようです。

本来ならば都でゆっくり養生すべきなのですが、半兵衛はそれをしませんでした。

病を押して、秀吉のいる播磨へ

「播磨で死ぬことは、戦場で命を落とすのと同じことだ」と半兵衛は感じていたようで、まだ本復していないのに、秀吉がいる播磨に戻るのです。

そして同年6月中旬に亡くなったのでした。

『豊鑑』によると、秀吉は半兵衛の死を大いに悲しんだとあります。

同書は、秀吉が半兵衛を失くしたことは、劉禅（蜀の2代皇帝。父は有名な劉備玄徳）が諸葛孔明（劉備に軍師として仕えたとして著名）を失くしたのと同じだと評しています。