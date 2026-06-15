中学硬式「守谷リトルシニア」で指導する元楽天・井坂亮平氏

キャッチボールは何気なくやってはいけない。1球1球、集中して丁寧に行う意識が大切だ。元楽天投手で茨城県守谷市役所に勤務する井坂亮平氏は、仕事の傍ら中学硬式野球チーム「守谷リトルシニア」で指導している。自身のプロ野球時代の経験を基に、選手にはキャッチボールでの意識づけを訴えている。

「野球では必ずキャッチボールをします。必要不可欠な練習です。何気なくやると時間がもったいない。うまく投げられるか、投げられないかという問題じゃない。真剣に投げようとするか、しないか、意識の問題です。1球に対する思いを意識して、キャッチボールは大切にしようと言っています」

野球の基本であるキャッチボール。相手の胸に強く、正確に投げることが重要だ。投手にとってはフォーム確認や、実際の投球につなげる大事な練習でもある。野手はスローイングの正確性につながる。練習でキャッチボールは必ず行うものであり、惰性でやっていては技術向上に結びつかない。

楽天時代に見た岩隈久志投手や松井稼頭央内野手らのキャッチボールが今も忘れられない。「見ていると物凄く大切にしているのが分かりました。1球目は特に、集中しているように見えましたね。長くプレーしている選手ほど、キャッチボールを凄く丁寧にやっている印象です」。

一流プレーヤーは例外なく、キャッチボールの意識づけが高いという。裏を返せば、子どもの頃から積み重ねてきた習慣でもある。最初はきれいに投げられなくてもいい。強く、正確にしっかり投げようと意識して繰り返すことが大切なのである。

「理由が説明できれば、ミスするのは構わない」

意識の問題はキャッチボールだけではない。練習では「ミスしてもいい」と失敗を咎めるようなことはしない。選手には「ミスした理由がちゃんと説明できるのであれば、ミスするのは構わない。何も考えないミスだけはやめよう」と声をかける。

ミスを恐れて委縮しては練習にならない。「周りの目を気にしてエラーしないようにとか、そういう気持ちで練習してほしくない。チャレンジして失敗するから練習なんです」と、むしろ練習では失敗を推奨する。失敗から学ぶことは多い。練習で失敗して学んでおけば、試合で生かされるケースも出てくる。

最初は不格好でいい。「きれいに捕って、きれいに投げられたら、練習にならない部分がある。いろんなことにチャレンジするのが練習なんです」。その中で選手自身に考えさせるのがポイントだ。「考えることが大事です。どのように動けば、どんなプレーになるかを考える」。指導者が教えるのではなく、選手が思いつくこと。それが成長につながる。

ただこなすだけの練習であってはならない。ミスを恐れず、1球1球集中して動く。意識して、考えてプレーすることが技術向上の鍵を握っている。（尾辻剛 / Go Otsuji）