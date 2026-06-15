◆米大リーグ ホワイトソックス６―４ドジャース（１４日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、敵地・ホワイトソックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。左膝の炎症から復帰２戦目は２打数無安打２三振に終わり、出場した試合の連続安打が「６」でストップした。２四球（１敬遠含む）を選んだが、出場４戦連発はならなかった。

チームも１点リードの６回にシーハン、ドライヤーが１イニング３被弾で一挙６失点して逆転負け。３点を追う９回には９番フリーランドの適時二塁打で２点差とし、なおも２死一、三塁としたが、最後はフリーマンが空振り三振に倒れて及ばず、１０カードぶりの負け越しを喫した。

この日、ロバーツ監督は長女・エマーソンさんの名門スタンフォード大卒業式に同席するため“欠場”していた。代理で指揮を執ったレーマン・ベンチコーチは昨季までの３年連続１００敗以上から生まれ変わっているホワイトソックスについて「去年とは全く違うチームだね。本当に良いチームだと思う。うちの先発陣に対しても打席でのアプローチが非常に良かった。四球を選ぶし、コンタクトもするし、いろんなことができる。今日はホームランも打たれた。このシリーズで見たホワイトソックスは、昨年のチームとは別物だったよ。彼らをたたえたいね。最初から積極的に振ってきて、こちらにプレッシャーをかけてきた」と称賛した。