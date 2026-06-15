◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―オランダ（2026年6月14日 ダラス）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が15日、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とオランダ（同8位）の初戦で、試合を中継するNHKに解説として出演した。

午前4時からの中継にストライプの爽やかなジャケット姿で登場し、試合前には「まず初戦が全てだと思ってる。1試合1試合決勝のつもりでやるだけ。ここからは1試合1試合が決勝です」とエール。

オランダ選手では攻撃のキーマンである身長1メートル93のFWハクポ（27＝リバプール）が気になるようで、「11番がめっちゃうざいんですよ」「えっ、ヤバ！イチキューサンのウインガー!?」と度々言及。「相手はきょう、ガクポや。1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ」。「4は誰ですか？」という実況の小宮山晃義アナの問いに「デヨング。それかマレンです」と返した。

後半5分、DFファンダイクにヘッドで先制点を許すと、「押してるって！レフェリー。ほら、押してるやん、あかんやん、これ押してるやん。ファンダイク、ファウル」とVTRを見て指摘。

同12分にMF中村敬斗の右足ゴールで同点に追いつくと「やったー!!」と大喜びしたが、7分後にオランダのサイド攻撃から勝ち越しを許すと「あの8番マジうざい！」とラストパスを出したフラフェンベルクに触れた。