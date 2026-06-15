©︎M-1グランプリ事務局

最多エントリー11,521組の中からたくろうが王者を掴み取った昨年の大会から約半年。いよいよ「M-1グランプリ2026」が始まる！

6月22日(月)に行われる開催会見には、昨年7年ぶりの準決勝進出から一気に王者の座を勝ち取ったたくろうをはじめ、初の決勝戦で大きなインパクトを残したドンデコルテ、2年連続決勝戦進出を果たしたエバースなど、昨年のファイナリスト9組が参戦。また、今年がラストイヤーとなる男性ブランコや、独特なキャラクターで話題となったネコニスズなど合計14組が登壇し、意気込みを語る！

昨年、史上最多の11,521組がエントリーした「M-1グランプリ」。今年は何組の漫才師がエントリーするのか？

いよいよ8月1日(土)から、全国各地で熱い戦いがスタート。審査基準は“とにかく面白い漫才”！

「M-1グランプリ2026」の始動を告げる会見は、「M-1グランプリ」公式YouTube・X・LINEで生配信される！



M-1グランプリ2026開催 記者会見

【日時】2026年6月22日(月) お昼 12：00～ （※1時間程度を予定）

【司会】川島 明＜麒麟＞、福戸 あや＜ABCテレビアナウンサー＞

【ゲスト】「M-1グランプリ2025」王者 たくろう

ドンデコルテ、エバース、真空ジェシカ（プロダクション人力舎）、ヤーレンズ（ケイダッシュステージ）、豪快キャプテン、ヨネダ2000、ママタルト（サンミュージック）、めぞん

※以上、昨年ファイナリスト

男性ブランコ、ダンビラムーチョ、カラタチ、ネコニスズ（タイタン）、豆鉄砲（ワタナベエンターテインメント）

※（ ）内は所属事務所、表記がない場合は「吉本興業」所属芸人

【LIVE配信】

公式YouTube (@m1grandprix)

公式X (@M1GRANDPRIX)

公式LINE （https://page.line.me/569rglgw）