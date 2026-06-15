【パ・リーグ順位表】西武が40勝到達 日本ハム連勝9で止まり4位に後退 ロッテが5割復帰・楽天のみ借金 ソフトバンク7カードぶり負け越し
プロ野球セ・パ交流戦は14日、各地で6試合が行われました。
西武は5回に石井一成選手がソロホームランを放ち、この1点を先発のワイナンス投手ら4人の投手陣で守り巨人に勝利しました。西武はこれで40勝に両リーグ最速で到達となりました。
日本ハムは6回に大塚瑠晏選手と万波中正選手の2者連続ホームランで同点としますが7回、福谷浩司投手が2本のホームランを浴び3失点。終盤に競り負け連勝が9で止まりました。この日オリックスが勝ったため順位が入れ替わり、3位にオリックス、日本ハムは4位に後退しました。
ロッテはDeNAと対戦。5回に上田希由翔選手のホームランで追いつくと山口航輝選手の2点タイムリーで勝ち越し、7回にも追加点を挙げ勝利しました。ロッテはDeNAにカード勝ち越しを決め12日以来、再び勝率を5割に戻しました。
＜6月14日の交流戦結果＞
◆西武 1-0 巨人
勝利【西武】ワイナンス(2勝1敗)
敗戦【巨人】井上温大(5勝5敗)
セーブ【西武】甲斐野央(1勝2敗4S)
本塁打【西武】石井一成3号
◆ヤクルト 4-0 ソフトバンク
勝利【ヤクルト】奥川恭伸(3勝5敗)
敗戦【ソフトバンク】アルメンタ(2敗)
本塁打【ヤクルト】サンタナ12号
◆中日 9-5 日本ハム
勝利【中日】藤嶋健人(1勝1敗)
敗戦【日本ハム】福谷浩司(1敗)
本塁打【中日】細川成也9号、石川昂弥5号【日本ハム】レイエス13号、大塚瑠晏4号、万波中正13号
◆オリックス 3×-2 阪神
勝利【オリックス】吉田輝星(1勝2敗)
敗戦【阪神】ドリス(1勝2敗10S)
◆ロッテ 6-4 DeNA
勝利【ロッテ】小野郁(2勝)
敗戦【DeNA】尾形崇斗(1勝1敗)
セーブ【ロッテ】横山陸人(1敗22S)
本塁打【ロッテ】ソト7、8号、上田希由翔3号、佐藤都志也7号【DeNA】宮下朝陽2号
勝利【広島】岡本駿(5勝3敗)
敗戦【楽天】藤井聖(1勝3敗)
セーブ【広島】森浦大輔(2勝2敗7S)
本塁打【広島】大盛穂4号