プロ野球セ・パ交流戦は14日、各地で6試合が行われました。

西武は5回に石井一成選手がソロホームランを放ち、この1点を先発のワイナンス投手ら4人の投手陣で守り巨人に勝利しました。西武はこれで40勝に両リーグ最速で到達となりました。

日本ハムは6回に大塚瑠晏選手と万波中正選手の2者連続ホームランで同点としますが7回、福谷浩司投手が2本のホームランを浴び3失点。終盤に競り負け連勝が9で止まりました。この日オリックスが勝ったため順位が入れ替わり、3位にオリックス、日本ハムは4位に後退しました。

ロッテはDeNAと対戦。5回に上田希由翔選手のホームランで追いつくと山口航輝選手の2点タイムリーで勝ち越し、7回にも追加点を挙げ勝利しました。ロッテはDeNAにカード勝ち越しを決め12日以来、再び勝率を5割に戻しました。

＜6月14日の交流戦結果＞

◆西武 1-0 巨人

勝利【西武】ワイナンス(2勝1敗)

敗戦【巨人】井上温大(5勝5敗)

セーブ【西武】甲斐野央(1勝2敗4S)

本塁打【西武】石井一成3号

◆ヤクルト 4-0 ソフトバンク

勝利【ヤクルト】奥川恭伸(3勝5敗)

敗戦【ソフトバンク】アルメンタ(2敗)

本塁打【ヤクルト】サンタナ12号

◆中日 9-5 日本ハム

勝利【中日】藤嶋健人(1勝1敗)

敗戦【日本ハム】福谷浩司(1敗)

本塁打【中日】細川成也9号、石川昂弥5号【日本ハム】レイエス13号、大塚瑠晏4号、万波中正13号

◆オリックス 3×-2 阪神

勝利【オリックス】吉田輝星(1勝2敗)

敗戦【阪神】ドリス(1勝2敗10S)

◆ロッテ 6-4 DeNA

勝利【ロッテ】小野郁(2勝)

敗戦【DeNA】尾形崇斗(1勝1敗)

セーブ【ロッテ】横山陸人(1敗22S)

本塁打【ロッテ】ソト7、8号、上田希由翔3号、佐藤都志也7号【DeNA】宮下朝陽2号

◆広島 3-0 楽天勝利【広島】岡本駿(5勝3敗)敗戦【楽天】藤井聖(1勝3敗)セーブ【広島】森浦大輔(2勝2敗7S)本塁打【広島】大盛穂4号