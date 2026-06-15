6月14日、ABEMAの婚活リアリティー番組『ガールオアレディ3』が放送開始。25歳の美人モデルが、意中の男性に初日からあざとすぎるアピールを見せ、若槻千夏が感心する一幕があった。

【映像】近い…2ショット待ち受け画像（実際の画像）

同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。番組MCには、アンミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈が出演する。

20代の“ガール”として参加するオダミユは、25歳のモデル。おっとりとした口調の裏に「振り向いてもらえるまで追いかけちゃう」というヘビーな恋愛観を隠し持つ、ナチュラルなあざとさが武器の女性だ。

夕食タイムには、意中である美容メーカー勤務の28歳レイがガール棟へ訪問。ここではレイの方からオダミユへ「2ショット行っていいですか？」と声をかける展開となった。

2ショット中、互いの職業の話から「（仕事の時の）メイクは自分でしない。女子力がなくてやばいよ。教えて欲しい」と甘えるオダミユ。すると、レイも「（旅の）期間にメイクしてあげたいな。自信はめちゃくちゃある」と答え、良い雰囲気に包まれていた。

両者の距離が縮まり写真を撮った2人は、一緒に撮影したスマホの画像を共有。オダミユが「これで見られるね、いつでも」と嬉しそうな表情を見せると、レイは「待ち受けにしてもらっていいかな？」とおねだりをした。

予想外の言葉にオダミユは「それはボケ？」と聞き返したもの、「する。今する」と同意。さらに、「待ち受け、一緒にしよ？」とレイにも求め、スマホの待ち受け画面を自分との2ショット画像に設定させた。

レイにとってはその場のノリの提案だったようだが、オダミユはそれをチャンスに変えてお揃いの待ち受けに設定させることに成功。大胆かつ、束縛感のある速攻テクニックを披露した。これにスタジオの若槻は「もうオダミユ固めましたね」と感嘆。平が「他の人に見られるよ」と心配するも、若槻はニヤリと笑って「見せたいんだよ。そういうことだよ」と解説した。

自分たちを「お揃いの待ち受け」にさせることで、レイに好意を寄せる他の女性メンバーへの強力な牽制を仕掛けたオダミユ。美貌の裏に隠された高度なテクニックに、スタジオ陣もすっかり舌を巻いていた。