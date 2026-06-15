〈「まわりがみんな早死にしちゃってるから」50歳を超えてより健康を意識するようになった料理人・笠原将弘（53）の“食生活”《週刊文春の連載書籍化》〉から続く

雑誌の連載、テレビのレギュラー出演、商品開発や食のイベント――寝る間も惜しむように働く、東京・恵比寿の予約が取れない日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さん（53）が出版した書籍は、通算100冊以上。愛と料理で人生のお悩みを解決する“問答レシピ”形式で人気を博した「週刊文春」の連載「笠原将弘のご自愛めし ちゃんと食ってるか!?」の書籍化（小社刊）を機に、料理人として理想の最期を尋ねた。（全6回の6回目／最初から読む）

【画像】 料理人としての“理想の最期”を語る笠原将弘さん



笠原将弘さん（撮影 志水隆／文藝春秋）

ハンバーグは気持ちをこめられる料理

――新刊の表紙はハンバーグなんですが、連載でのお題は、定年を迎える夫を労うための感謝のレシピを教えてくださいというものでした。なぜハンバーグに？

笠原将弘さん（以下、笠原） 奥さんがつくるわけでしょ？ 意外とハンバーグって手間もかかるしさ、こねたり成形したり気持ちをこめられるような料理じゃん。あとは昭和のご馳走といえばこんな感じだったなって、そんな話でもしながら食べてほしい。

――笠原さんのいわゆる定年はまだ先かと思いますが、いまやりたいことはなんですか？

笠原 まず行けるうちに海外。ちっちゃいころにテレビで観てたアフリカとかさ、インドとかさ、行ってみたいじゃん。ふつうに。

子どものころ行ってみたいと思ってたところに行きたい

――それは旅行に？

笠原 旅行に行ってさ、食べたいもの食べて、きれいな景色も見てみたいしさ、そういうのまず思うでしょ。オリエント急行とかも乗ってみたいなって思うわけですよ、小さい頃にテレビで観てたようなさ。

――出張なら行くけど、くらいの温度感なのかなと思ってましたが、旅行に行きたいんですね。

笠原 旅行に行きたいというか、子どものころ行ってみたいなーって思ってたところに行きたいっていうことですよ。早く元気なうちに行っときたいなっていうのと、お店がいっぱいできてスタッフもいっぱい抱えて、それも幸せなことなんですけど、自分一人でね、カウンターだけの店とかやったらね、ストレスもないだろうしさ。いまは自分の料理を出してる感覚がないわけよね。これだけ大きくなっちゃうと。だって、仕込みなんてほとんど若い子たちがやってくれてるわけでしょ。もちろん営業中は最後まで厨房に立ってるけども、仕入れから一から全部自分でやってるわけではないし。

ないものねだりというか「昔がよかった」になっちゃう

――それってけっこうストレスになるもの？

笠原 なりますよ。若い子に言っちゃうじゃん。洗いものとか、切り方とか、こんなことも準備できてないのかとか、自分一人でやってればそんなストレスないじゃん。

――後進を育てるという役割を担っていらっしゃる。

笠原 立派な料理人にしてあげなきゃ、うちで働きたいってきた子たちをね。焼き鳥屋時代なんかはね、気楽でよかったなって思う。一人で仕入れ行って、今日はこんなメニューにするかって考えてつくってさ、逆にそのときはそのときで疲れるわけですよ。最後の片付けまでぜんぶ自分でやって、そうなるとそうなったで人間さ、もう一人いたら楽だなって思うわけでしょ。人間はないものねだりというか、スタッフがいっぱいいたほうがもっと精度の高い料理をつくれるからって頑張ってやってきて、いまになったら今度は一周まわってさ、昔がよかったとなっちゃうわけ。

――こんな最期を迎えたいっていうイメージはありますか。

笠原 最期はやっぱ料理の仕事はしてたいよね。引退して引っ込もうとかそういう気はさらさらないね。それこそフレンチの三國（清三）さんだってさ、70歳過ぎてカウンターの店を始めたじゃん。あれが理想形だよ。体が動くんだったらやりたいじゃないですか。俺なんか趣味もないし、体動かしといたほうがボケないだろうし、世の中の役にも立つし、仕事してるほうが。いろんな人とお話もできるだろうし。

「心ときめく感動がない」という悩み

――いまぽろっと「世の中の役に立つ」とおっしゃったのも、いいなと思いました。笠原さんはまわりからみると華やかに思われるかもしれないですけど、実直なイメージがぽろっと出てくる。

笠原 俺は、華やかだとは思ってないし、やっぱ冷めてんだよ。子どものころから。常にもう一人の自分みたいなのがいて、だからずっとこんな感じだと思いますよ。

――最近、わーやったーうれしいーって感じたことは？

笠原 あー、それくらい心ときめく感動みたいなのがないのもいま悩みだな。

――若いときはいっぱいありましたよね。

笠原 あったよ。それこそ焼き鳥屋やってたころの、初めて雑誌にのったとかさ、ああいうときめきとかがいまないのよ。それがいいのかわるいのか。たとえば娘が結婚して可愛い孫でも産んでくれたらそれはうれしいと思いますよ。

地味だけど、いま楽しいと言えるささやかな幸せ

――結婚は喜ばしいけれど結婚されるのは娘さんですもんね。

笠原 ちょっと違うじゃん。やっぱり昔の、自分でがんばってお店が毎日満席になったとかさ、そういうのがほんとに自分の自信にもつながるし。いまは自分がそんなに物欲がないから、高いものは買わないけど、書店に行ってちょっと面白そうな本だなとかさ、それくらいの金は自由になるじゃないですか。それがやっぱりささやかな幸せかなとかね。人にごちそうしてあげられたりとかさ、若い子たちを今度飯でも行くかって誘ったり、友だちの子どもになんか欲しいってもんがあれば買ってあげたりとかさ。

――素敵な生き方ですね。

笠原 それぐらいじゃない、よろこびというのは。だから俺、推し活してる人がうらやましくて。俺の推し活が池波正太郎先生の本を読むことくらいなんだけど、ほんとそれくらい。何人かの好きな作家さんの本をゆーっくり読む時間と、あと池波先生が通っていた店に食べに行ってみるとかね。

――それも立派な推し活ですよね。ちょっと地味ですけどご自愛してらして。

笠原 地味だけどそれが唯一いま楽しいと言えば楽しいかな。あの店に行けたーとかさ。

撮影 志水隆／文藝春秋

（中岡 愛子）