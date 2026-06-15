JR横須賀線――。首都圏に住んでいる人ならば、まあだいたいは知っているに違いない。それに、乗ったことがあるという人も少なくないはずだ。

【画像】昭和の香りが漂う商店街も…ナゾの終着駅「久里浜」を写真で一気に見る（全53枚）

総武線快速と直通する東京駅地下ホームを出発すると、横須賀線は新橋駅を出たところで地上に浮上。品川を経て武蔵小杉、横浜、そして大船へ。大船からは東海道線と分かれ、鎌倉、逗子。そのまま三浦半島へと走ってゆく。

「横須賀線」と名乗るだけあって、三浦半島の中心都市・横須賀へ。そして久里浜駅で、どん突きの終点を迎える。

首都圏のJR線にあっては完全に線路の途切れる終着駅というのは意外と珍しい。今日は、そんなレアな終着駅・久里浜を訪れた。



JR横須賀線“ナゾの終着駅”「久里浜」には何がある？ 撮影＝鼠入昌史

逗子〜久里浜間は1時間に3本だけ

東京駅から久里浜駅までは、1時間20分ほどの旅だ。といっても、日中の横須賀線は大半が逗子駅止まり。横須賀、そして久里浜まで向かうには、逗子駅で対面の列車に乗り継ぐ労を強いられる。

さらに言えば、逗子〜久里浜間には1時間に3本の列車しか走っていない。横須賀線は、首都圏の誰もが知る大動脈だというのに、その末端は20分間隔。いやはや、ダイヤという点においては、あまり恵まれてはいないようだ。

ただ、これは横須賀や久里浜が寂れているということとはまったく違う。このエリアには、泣く子も黙る赤い電車、京急線が走っているのだ。

主たる玄関口は京急久里浜駅

横須賀市の実質的な中心ターミナルは、横須賀線の横須賀駅ではなく京急線の横須賀中央駅だ。そして横須賀市内のひとつの町である久里浜も、JR久里浜駅ではなく京急久里浜駅が主たる玄関口として機能している。

列車の数で比べてみても、京急久里浜駅には1時間に6本、それも特急や快特という看板列車がやってくる。品川から京急久里浜までは1時間足らず。運転本数も所要時間も、どちらも横須賀線よりも京急線の方が圧倒的に優位なのだ。

どこか寂しげな終着駅

だから、ということもなかろうが、横須賀線の終点・久里浜駅にやってきた第一印象は、どことなくうらぶれた、寂しげな駅というものであった。

ときには11両の電車がやってくるというだけあってホームは長く、さらに西側には広大な留置線が広がっている。けれど、この広い留置線がなんとも寒々しい。

ホームから跨線橋を渡ると、青い屋根が印象的な年季の入った久里浜駅舎。その立派な設えは、かつて天下の国鉄線の終着駅だった時代の誇りというべきか。

ロータリーの真ん中に巨木が聳える駅前は、傍らにいくつかの雑居ビルが並んでいる。

ほかは空き地ばかりで、立派な駅舎がかえって妙に目立つほど。空き地の向こうには横浜F・マリノスのトリコロールに彩られた建物が見えるが、どうやら駐輪場のようだ。

そして、その奥には京急久里浜線の高架が見える。

歩いて数分、景色は一変

空き地の脇の小径を歩いてゆくと少しずつ人通りが増えて賑やかさを増し、駐輪場の角までやってくるとすっかり商店街の様相に変貌する。

その場所にあるのが、京急久里浜駅だ。JR久里浜駅は、まるで京急久里浜駅の裏口に佇んでいるかのような、そんな駅なのである。

対して、立派な駅ビル「ウィング」も建つ京急久里浜駅。その中を抜けてゆくと、こちらはJR久里浜駅とはうってかわってザ・ターミナルといった風景が広がっていた。

駅前広場の東側には、「はろーど通り」という名のメインストリート。ここにもマリノスの旗がはためいていた。

久里浜の中心市街地を歩く

メインストリートの一筋南には、「黒船仲通り」と名付けられたアーケード商店街が伸びる。アーケードは町の真ん中で十字に交差し、昔ながらの商店やら何やらが軒を並べていた。

メインストリートの北側には小さな酒場が並んでいるエリアもある。

もうひとついえば、アーケードを東に抜けた国道の向こうにはイオン久里浜店。屋上に自動車学校があるという、なかなか変わったイオンだ。

どこをとっても、人通りもクルマ通りもJR久里浜駅前とは比べるまでもない賑やかさ。久里浜の中心市街地は、この京急久里浜駅東側の一帯なのである。

もう少し、久里浜の町を歩こう。

かつての軍都の面影

イオン久里浜店に面する南側の大通り。乗用車だけでなく、大きなトラックなども盛んに行き交うこの道を渡った先には、ニコンやJVCケンウッドの工場が広がる。

さらにその奥の高台は、「くりはま花の国」というレジャー施設だ。

一方、中心市街地からイオンの脇を抜けて東に進めば、横須賀市立の小学校がふたつ、さらに市立の横須賀総合高校もある。

それほど広くないエリアに小学校がふたつあるというあたり、どれだけこの周辺にたくさんの人が住んでいるのかを表しているといっていい。

そんな学校の合間には、古い団地のような建物群が目に留まる。昭和の昔の公団団地か何かかと近づいて見れば、「横須賀基地業務隊司令」のサインが入った看板が掲げてあった。つまりここは、自衛隊員のための官舎なのだろう。

横須賀といえば、かつての軍都。いまでも海上自衛隊をはじめとする自衛隊の施設や米軍施設が集まっている。だから、自衛隊員やその家族が、久里浜にも多く暮らしているのだろう。

そして、そんな一帯を東に抜けると、今度はごく普通の住宅地だ。

少しずつ、磯の香りが強くなってくる。海がもうそこまで来ているのだろう。

海辺に残るペリー上陸の跡

そんな海沿いに、「ペリー公園」と名付けられた公園があった。

公園の真ん中には、伊藤博文が揮毫したというペリー上陸記念碑が高々と鎮座している。そう、久里浜という町は、幕末にはるばる日本にやってきたペリー提督が上陸した町なのだ。

あれ、でもペリー御一行、やってきたのは浦賀ではなかったか。小学校の教科書にだって、「浦賀沖に来航」などと書いてあったような記憶があるけれど。

それに浦賀駅を訪れたときにも、町のあちこちでペリーだ黒船だと盛んにアピールしていたではないか。なのに、久里浜に上陸記念碑が。

そのナゾは、ペリー公園の中にあるペリー記念館の展示を見て解けた。

浦賀沖に停泊し、幕府に対して盛んに大統領からの国書を受け取るよう迫ったペリー御一行。最初は抵抗していた幕府も国書受け取りを決定し、あわてて応接所を設えたのが久里浜だったのである。

そもそも久里浜は、江戸時代の初めまでだいぶ内陸まで海が入り込んでいた。それを砂村新左衛門という人物が埋め立てて新田を開拓。三浦半島の端っこの小さな農漁村として秘かに歴史を歩みはじめていた。

そのためか、浦賀よりも浜が広々としていて、また奉行所なども置かれていた浦賀ほどに暮らしている人も少なかったに違いない。

当時の日本人は外国人、特にアメリカ人など見たこともなかった。いらぬトラブルを防ぐため、またそれなりの規模の応接所を設けるため、浦賀から岬ひとつ隔てた久里浜に白羽の矢が立ったのだろう。

時代を動かした小さな農漁村

こうして久里浜に上陸したペリー御一行は、フィルモア大統領の親書を幕府側に手渡した。これをきっかけにして、時代は一気に動き出す。

幕末の動乱、そして幕府の崩壊と明治への時代の移り変わりはよくご存知の通りだ。そのすべてが、久里浜からはじまったのである。

ただ、その後の久里浜は再び静かな農漁村に戻る。横須賀が軍港都市として整備され、1889年には横須賀線が開業した。ただ、このときも線路は横須賀止まりで、久里浜には達していない。岬の向こうは軍港都市でも、久里浜はまだまだ小さな村だったのだ。

それが再び脚光を浴びるのは、昭和に入ってからだ。1937年に久里浜村が横須賀市に合併され、その後太平洋戦争中にかけて海軍軍需部の被服や爆薬の倉庫など、多くの軍事施設が設けられたのである。

小さな村の急速な変貌を受けて、1942年には現在の京急線が延びてきて京急久里浜駅が開業。さらに1944年には横須賀線も延伸、久里浜駅が終着駅となった。

横須賀線はさらに海沿いの港まで線路を延ばし、軍事物資の輸送を行っていたという。その廃線跡は、大部分が道路に転用されている。

戦争が終わると、久里浜の軍事施設はアメリカ軍に接収され、1970年代になってようやく返還。跡地が整備され、工場や「花の国」などに生まれ変わったというわけだ。

京急久里浜線が久里浜駅からさらに延伸したのはそれより少し前の1963年のこと。つまり、戦中から戦後にかけてのひとときで、農漁村の久里浜は急速に都市として生まれ変わったのである。

時代の節目に現れる町

こうしてみると、久里浜という町は幕末の動乱期、また太平洋戦争前後という時代が大きく動く節目で歴史の表舞台に現れる。

令和の久里浜は、市街地としての賑わいこそあっても、海に面する三浦半島の港町だ。

かつて軍事物資の輸送拠点だったであろう久里浜の港。いまでは、この港から東京湾を横断するフェリーも走っている。

天気が良ければ手が届きそうなほど間近に房総半島を望むことができる、静かな町である。

撮影＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）