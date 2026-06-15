〈「パクリっぽいラーメン」で閉店ラッシュ…天下一品の“愛弟子”が仕掛けたチェーン「伍福軒」がたった1年で消滅してしまったワケ〉から続く

上位数社がシェアの大半を占める牛丼やハンバーガーなどと違って、ラーメン業界は最大規模の「幸楽苑」でも約360店、ほか200店前後でスガキヤ・来来亭・丸源ラーメン・天下一品などがひしめき、群雄割拠の様相を呈している。

【写真】魁力屋が買収した「天下一品の子分」が出していたラーメンや、京都発祥の各チェーンの商品などをたっぷり見る

中でも注目なのが、天下一品とおなじく京都・北白川に本店を構える「魁力屋」だ。直近の5年で売上がほぼ倍増しており、出店ペースは年間で十数店をキープ。2026年1月には、「三田製麺所」「伍福軒」などを展開する「エムピーキッチン（以下、MPキッチン）」を買収して取り込んだ。全国でのさらなる店舗展開に向けて「元・伍福軒の物件を繁盛店に導けるか」は大きなカギを握るだろう。



MPキッチンを買収した魁力屋（筆者撮影）

昨年7月、MPキッチンがフランチャイズとして営業していた天下一品跡地に10店を一挙に開店と華々しく登場した伍福軒だったが、その後は1店も新店を出すこともなく、閉店ラッシュに。最後に残された大宮店も、閉店が決まっている。

伍福軒はいずれも首都圏の絶好の立地にあり、全国170店以上の一大チェーン店である魁力屋に転換すれば、さぞかし賑わうだろう――と思いきや、筆者はなかなかそうは言い切れないと考えている。まずは魁力屋ののれんをくぐり、魅力と強みを探りながら、今後を占ってみよう。

背脂に卓上トッピング、とにかくサービス精神が強いのが魁力屋

2005年に「本店」を出店した魁力屋は、いわゆる「京都背脂醤油系（背脂チャッチャ系）」の草分け的存在である「ますたに」の系譜にある。その関係か、同系統のチェーン店で約250店を展開する「来来亭」と、ラーメンのビジュアルが似ていることに気づく方も多いだろう。

もちろん京都発祥の醤油ラーメンのなかでも「新福菜館」のように背脂を入れない店もある。そんな中で魁力屋は、ことさらしっかりトッピングする上に、「背脂多め」まで無料。「すっきり醤油スープ＋しっかり背脂＋ストレート麺」の相性が良く、安心して「美味しい」と言える味だ。

カウンター上のおろしにんにく・角切りたくあん・九条ネギも入れ放題。さらに酢・ラー油・餃子たれなどが揃っていて、豊富な”味変”アイテムでラーメンを楽しむも良し、たくあんをつまみにハイボールを呑むもよし。使い勝手がよく、近所にあると嬉しいラーメン店であることは間違いない。

絶好調の業績に潜む「死角」とは？

もうひとつ、魁力屋が抜きんでているのは、「いまどきの外食企業としての実力」だ。

従来のような個人経営のラーメン店だと、カウンターだけの店舗で頑固な大将がこだわりの一杯を提供、経営や接客は二の次――といったイメージを持つ人も多いだろう。しかし、魁力屋はどの店も座席配置がゆったりしていて、家族でくつろげるようなボックス席も多く設置されている。

また、店によっては車室が幅広の駐車場を整備するなど、味だけでなく「安心して入れる店舗づくり」の巧みさが目立つ。こういった店舗を郊外・ロードサイドやフードコートに出店することで、2021年度から2025年度までで119店→175店という急成長を遂げた。

この間、売上もほぼ倍増（70.8億円→138.6億円）。この状況でも、自己資本比率が5〜6割で推移（外食企業は通常2〜3割程度）しており、ここまで成長と財務の安定を両立させる外食企業も珍しい。だからこそ、MPキッチンをはじめとするM＆Aのタイミングごとに、危なげなく融資を引き出せているのだろう。

そんな魁力屋に、死角はないのか。同社の今後の成長を占う天王山が、いま迫っている。他ならぬ旧・伍福軒の「魁力屋化」に伴う、都心部への出店の成否だ。

未開拓だった都心部で勝ち筋を見つけられるか

かつて天下一品であった伍福軒は、渋谷店がセンター街のド真ん中、新宿西口店は新宿駅・ヨドバシカメラのすぐ裏手・国際通り沿い……このように各店とも立地が良い傾向にあった。魁力屋の今後は、この都心・駅前の超一等地で繁盛店を築けるかにかかっているのは間違いない。

というのも、魁力屋は全国で170店以上を出店しているにもかかわらず、伍福軒のような都心立地に出店し、繁盛店に導いたような経験が、意外なほど少ないからだ。東京都内22店舗のうち、都心は五反田店・渋谷宮益坂店などに限られ、ほかは「東久留米店」「鶴川店（町田市）」「練馬インター店」などの郊外店がメインとなっている。

郊外が主戦場のチェーンが都心に出店すると、都心に遊びに来た人々が「家の近くのバイパス沿いにあるから、わざわざ入らない」といった選択肢を取る可能性もある。郊外で成功してきた法則も通用しないリスクは十分に考えられる。

「万人受けする味」がかえってリスクに？

都心部への出店攻勢を強める場合、魁力屋の強みでもある「平均的な味」も課題になる。

同社の背脂醤油スープは、豚骨・みそ・鶏白湯といったものよりも万人に受け入れられやすいが、反対に言えば大きな特徴がない。例えば伍福軒新宿西口店があった辺りには魚介類の濃厚スープが特徴の創始 麺屋武蔵、白菜・豚肉の旨味が出たスープ＋たまご麺の神座に加え、濃厚豚骨の横浜家系や、もともとMPキッチンの“親分”でもあった天下一品などがひしめき合い、この中で選択されなければいけない。

いずれも他のチェーンにはまずない「オンリーワンの一杯」を持つ店舗ばかりで、無難な味とも言える魁力屋が戦うには強敵ぞろいだ。

こうした現状の課題について魁力屋に問い合わせたところ「魁力屋はロードサイドとフードコート店舗への出店がメインだが、四条烏丸や渋谷宮益坂など、数は多くないものの都心部での実績もあるため心配していない」と強気の返答があった。

ロードサイドで勃発「京都ラーメン戦争」

業績が絶好調の魁力屋だが、都市部への出店以外にも課題はある。まず、創業の地・関西における郊外ロードサイドでの競争が、意外と激しい。

魁力屋が関西で約50店舗を展開しているのに対して、おなじ京都背脂醤油の「来来亭」は、おなじ関西で既に70店以上。後者は完全に郊外に振り切った出店戦略を立てており、主要なバイパス・幹線道路の好立地をことごとく抑えつつある。

1972年創業の古豪「ラーメン横綱」も、近畿圏だけで50店近くを出店する郊外型ラーメン店だ。京都市内の醤油系とは一線を画する豚骨醤油スープと「ニントン（にんにく・唐辛子を和えたもの）入れ放題」というオリジナリティ溢れる店づくりで、人によっては「週に1回はラーメン横綱でニントンをぶっかけないと、禁断症状が出る」というほど、ジャンキーな性質を持つ一杯が特徴のチェーンである。

ここに加え、近畿圏で80店以上も展開している天下一品もあるわけで、各チェーンが関東圏、そして全国の郊外立地に進出し始めている。もはや全国のロードサイドで「日本京都化計画」が進行しているような状況だ。

ここまで触れた京都系のチェーンの多くは、背脂やニンニク入れ放題などで「ギルティ」を訴求しており、魁力屋とはいわば“キャラかぶり”な存在だ。魁力屋の成長を支えてきた郊外・ロードサイド立地が過当競争に転じれば、従来のような急成長が息切れする可能性も出てくる。

京都勢が、郊外から都心部に押し寄せる展開も？

最後に、買収したMPキッチンの黒字化・業績拡大について。伍福軒だけでなく同じく展開している八宝亭でも閉店が出ており、課題は山積だ。

魁力屋本体としては2026年で売上245億円、営業利益7.5億円を見込んでいるものの、うちMPキッチンでは「売上68億円、営業利益マイナス7000万円」を見込む。2024年度の 「売上57億円、営業利益 マイナス4.4億円」と比べて改善はされているものの、まだまだ赤字基調は続く見込みだ。

MPキッチンの主力である三田製麺所の新店出店が（伍福軒絡み以外）長らくストップしているのも見逃せない。こういったMPキッチンの課題を解消し、逆に魁力屋として出店攻勢に転ずることができないと、急成長を続けてきた魁力屋ブランドに、傷がつきかねない。

伍福軒の消滅が近づき、魁力屋では「池袋西口店」「吉祥寺店」の出店を予定しており、MPキッチン店舗の魁力屋シフトはどんどん進んでいくはずだ。

最後に、京都勢のラーメン店の今後を考えてみよう。まず、ロードサイドで勢力圏を拡大している各社だが、現状では都心ではほとんど見かけないのがポイントになりそうだ。

チェーン店だと、背脂系は「ますたに」が中央区日本橋に2軒、「来来亭」は練馬区石神井まで、「横綱」は千葉県柏市まで行かないと店舗がない。「新福菜館」も秋葉原・浜松町・麻布十番の3軒のみで、新宿近辺では「第一旭」が1軒あるくらい。郊外ならともかく、都心だと魁力屋のような「京都背脂醤油系」は、まだ意外と少ないのだ。こうなると、魁力屋の味も実は個性的に見えるのではないか。

そこに、京都を代表する天下一品がフランチャイズ企業のディックス・エイチシーズと組んで、伍福軒から転換した魁力屋の近隣に出店するかもしれない。さらに各社もどんどんと雪崩をうって都心部に押し寄せる展開もあり得なくはない。

こう考えると、魁力屋がMPキッチンを買収した意義は大きいかもしれない。伍福軒からの転換をチャンスにできるのか、その行方を見守りたい。

（宮武 和多哉）