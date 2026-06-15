W杯オランダ戦

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦した。後半5分、オランダに先制点を許し、早朝の列島から悲鳴が上がった。しかし、7分後、中村敬斗が同点弾。今度はファンが歓喜の声を上げた。

0-0の後半5分だった。クロスにファンダイクがヘディングで合わせ、オランダが先制。日本は追いかける展開になった。

日本時間では午前6時過ぎ、X上の視聴者も悲鳴。「あまりにもファンダイクすぎる」「結局ファンダイクの頭かよ」「ぐわぁ」「やっぱ高さに勝てない。。」「ただまだ時間はあるよまだ行けるよ」などと反応していた。

しかし同12分、今度は中村が豪快なシュート。直前で前田が触れ、そのままゴールネットを揺らした（記録は中村のゴール）。Xでは「これが日本だああああ！！！」「えぐい！」「何やこの展開」などと歓喜の声が続出した。

NHK中継で解説した本田圭佑は「ほんまに押してました、どー見ても！」と、相手の反則があったのではないかと不満げだった。



（THE ANSWER編集部）