◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル、重）

第６７回宝塚記念・Ｇ１は１４日、阪神競馬場の芝２２００メートルで行われ、ファン投票２位で２番人気のメイショウタバルが２番手抜け出しから首差で史上３頭目の連覇、父ゴールドシップとの史上初の父子連覇を飾った。武豊騎手＝栗東・フリー＝は安田記念（シックスペンス）に続く２週連続Ｇ１制覇で最年長勝利記録を５７歳３か月に更新した。日本競馬悲願の凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、仏・パリロンシャン競馬場）へ、レジェンドが最高の結果を出した。

突然の大雨でレース直前に重まで悪化したのには驚いたが、これもまた競馬。運も味方につけたメイショウタバルの見事な連覇達成だった。

スタートは五分に出たが、武豊ジョッキーは先手を主張しなかった。おそらく今回は同型（ミステリーウェイ）がいたことで、最初から控える競馬も頭にあったのだろう。道中は離れた２番手だったが、結果的に絶好のポジショニングとなった。

昨年は逃げて１０００メートルを５９秒１で通過。今年はコスモキュランダが６０秒３でパスしており、昨年より１秒以上遅く通過した計算になる。馬場状態（昨年は稍重）が違うため単純比較はできないが、今年は勝負どころの手応えがよく、直線も最後までしっかり伸びていた。大阪杯で差されたクロワデュノールを最後まで抜かせなかったのは、渋った馬場だけではなく、道中で脚を温存できたのも大きかった。

凱旋門賞に登録したのが話題になっていたが、本当に夢が広がる勝利となった。もともと良いスピードがあって良馬場でも走れるタイプではあるが、馬場が悪くなるとなお強い。ハナを切らなくても結果を出せたように、鞍上が完全に手の内に入れているのも大きい。これまで日本馬の多くがフランスの雨に泣かされてきたが、屈指の道悪巧者と日本競馬の第一人者で挑む今年の凱旋門賞は本当に楽しみだ。

クロワデュノールは惜しくも春の古馬３冠に届かなかったが、負けて強しの２着。現役トップクラスの走りは見せてくれた。（スポーツ報知評論家）