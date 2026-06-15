1992年、スター選手が多かった“オフトジャパン”で、森保一監督はあまり目立つ選手ではなかった。しかし、ピッチでは誰よりも泥臭く汗をかき、チームのバランスを考えて戦ったその経験こそが、今の強い日本代表を作る土台になっている。そう語るのは、オフトジャパンでともに戦った盟友・武田修宏氏だ。

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なぜ森保監督は批判を浴びても折れず、選手たちと固い絆を結べるのか。解任危機の夜、三浦知良選手やラモス瑠偉氏らと囲んだ食卓で交わされた会話とは。日本サッカー界を背負う指揮官の原点と素顔を武田氏に聞いた。（全3回の1回目／2回目に続く）



武田修宏さん ©釜谷洋史／文藝春秋

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スター選手が多く、現役時代は目立つ印象はなかった

――武田さんが森保一監督と代表で初めて一緒にプレーしたのは？

武田 1992年5月のアルゼンチン戦です。その時の森保監督の印象は正直、あんまりないんだよね。当時は（読売）ヴェルディと（日産）マリノスが強かったので。

代表もラモスさん、都並（敏史）さん、カズ（三浦知良）さん、北澤（豪）さんのヴェルディ組と哲（柱谷哲二）さん、井原（正巳）さん、成（松永成立）さん、勝矢（寿延）さんのマリノス組が中心で、サンフレッチェ広島からは高木（琢也）さんと森保監督、あとはGKの前川（和也）さんだけでした。

どちらかというと高木さんの方が目立っていて、少し前に当時の代表トレーナーに「当時の森保監督の印象どうだった」と聞いたら「いや、あまり覚えてないんだよね」と言っていました。昔の記憶だからかもしれないですけどね。

――プレーでも目立つ感じではなかったのですか。

武田 周囲に個性の強い選手がたくさんいたからね。森保監督は、ピッチでは黒子に徹して、オフトさんの言うことを忠実に守って、堅実に我慢強くプレーする感じだった。ピッチを離れても、あまり表に出る存在ではなかったですね。

――当時、森保監督との絡みはあまりなかったのですか。

武田 森保監督は、Aチームでレギュラーだけど、自分はBチームで、しかもFWではなく、サイドバックやっていましたからね（苦笑）。FWの序列はカズさん、ゴン（中山雅史）さん、高木さん、黒崎（比差支）さんで、自分はFWではなく、サイドアタッカーと言われていた。

ただ、ピッチを離れると、節目節目で行われる食事会の席割りとか飲み会の設定は自分がしていて、裏方で汗かき役をしていたよ（笑）。森保監督と再会した時に昔の話を聞いたら、「武さんにここ集合だって言われて、ディスコとかいろいろ誘われて行きましたよ」と言われた（苦笑）。

食事のテーブルも、自分はヴェルディの選手といたし、森保監督は福田（正博）さんとか吉田（光範）さんと一緒にいたので、あまり交わることはなかった。

オフトさんが日本代表監督になってから森保監督は、初陣となるアルゼンチン戦からアメリカW杯最終予選まで、すべての遠征や大会で招集されている。それは森保監督以外では都並さん、勝矢さん、堀池巧さん、福田さん、中山さん、高木さんしかいない。

「森保が声を荒げて要求することはなかった」“気遣いポイチ”と呼ばれた森保監督のチーム作り

――オフトの森保監督への信頼は非常に厚かったのですか。

武田 オフトさんは森保監督を気に入っていたと思います。派手さはないけど試合中に気が利くし、堅実に真面目にプレーするスタイルも評価していた。森保監督がそれに納得していたかどうかは、自分には分からないけど、個性の強いオフトジャパンの中で、自分の役割を考えてピッチ内外で行動していたんじゃないかな。

だって、前にカズさん、ラモスさんや北澤さんがいて、うしろに哲さんがいるんだよ。みんな個性が強いし、要求なんてできないでしょ。だから、文句を言わずにバランスを取って、ボールを奪ったらラモスさんにパスをつけていた。

ラモスさんに怒られることはあっても、森保監督が声を荒げて要求するなんてことはなかった。みんなからは、「気遣いポイチ（森保の愛称）」と言われていたけど、まさにそういう感じの選手だった。

――そういう選手だっただけに、それが今の選手選考にも色濃く出ている。

武田 そうだね。遠藤航選手とか、冨安健洋選手とかは好きなタイプでしょうね。森保監督が現役の時とプレースタイルや性格が似ているようにも感じるし。

今の代表は攻撃で目立つ選手はいるけど、当時の森保監督のようにチームのために貢献してくれる選手をしっかり評価しているよね。

――森保監督のチーム作りは、オフトジャパンの時の経験もうまく活かしている感じでしょうか。

武田 先日、川崎フロンターレの長谷部（茂利）監督と話をした時、「当時のヴェルディは個性の強いスター選手がたくさんいた。自分は出られなかったけど、監督になってから、どうすればチームがまとまるのかを考える上で、当時の経験がすごく役に立った」と言っていた。

森保監督も強烈な個性を持つ選手が代表にたくさんいる中、チームをまとめるにはどうしたらいいのか、選手に伝える言葉やタイミングも含めて、すごく考えていると思うんだよね。それが今のチーム作りに活きているのは、間違いないでしょう。

森保監督から「武さん、大丈夫ですか」と電話が…付き合いが深まった“きっかけ”

――武田さんは2001年12月に、森保監督は2004年1月に現役を引退。ふたりが距離を縮めたのは引退後だそうですね。付き合いが始まるきっかけは？

武田 ある時、急に熱が出て、体調悪くなって入院したことがあったんですよ。その時、誰かから連絡先を聞いた森保監督が「武さん、大丈夫ですか」と電話かけてきてくれて、それがきっかけですね。

あと、2012年に森保監督がサンフレッチェ広島を指揮することになったじゃないですか。広島が強くなってACLに出るようになったタイミングで、自分はテレビの解説の仕事でよく広島に行くようになったんです。それから話をするようになり、また付き合いが深まっていった感じです。

――森保監督は広島で3回のリーグ優勝、クラブW杯3位など結果を残しました。

武田 素晴らしいけど、自分は森保監督が大変な時の印象が強いですね。2014年のACL、広島は中国のチームにアウェイでまったく勝てなくて、メディアから「なんで若手を出すんだ」とか、すごい批判を受けていた。

森保監督は、「若い選手を試合で使って育成しないと。周りの声は関係ないですよ」と言って批判に屈せず、浅野拓磨選手とか若手を使った。広島の監督を解任された時は、「海外に行きます」といって、浅野を見にドイツに行ったりしていたそうですよ。

浅野選手はのちにカタールW杯で活躍して森保に恩返しするけど、そういう選手を成長させて、いい関係を維持していけるのは森保監督の人柄だと思いますね。

「武さん、ありがとう」と連絡が…森保監督が信頼されるワケ

――義理人情に厚い監督、ですか。

武田 そうだね。広島が優勝した時、たまたま『釣りびと万歳』という番組で、島根で釣りをしていたんですよ。そうしたらでかい真鯛が釣れて、こんな大きいの持って帰れないと思っていたら、ふと優勝した森保のことが浮かんだので、広島の強化部長に連絡して「真鯛を森保監督に渡してくれ」と言って送ったんです。

そうしたら森保監督が「武さん、ありがとう」って真鯛を手に持った写真を送ってくれて。森保監督はそういうことを当たり前のようにできるから、信頼されるんじゃないですか。

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森保監督はその後、2017年に東京五輪U21日本代表監督となり、2018年に五輪代表を兼任する形で日本代表監督になった。カタールW杯最終予選、序盤は苦しんだ。オマーンに敗れ、中国に勝ったもののサウジアラビアにも負けた。つづくオーストラリアに勝ったもののクビの皮一枚で繋がっている状態だった。

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「ラモスさんとカズさんに連絡して…」“解任危機”の夜に起きた出来事

――最終予選の序盤戦はなかなか勝てず、森保監督に対して批判的な声が多かったですね。

武田 なかなか勝てなくて、メディアやSNSで「もうクビにしろ！」「解任だ！」と批判が増えていましたね。

解任騒動が広島の時の比じゃないくらいすごくて、なんか人格まで否定されているみたいだった。これはヤバいな、次負けたらクビかもしれないと思い、森保監督に連絡を取ってとにかく激励しようと思ったんです。

――どんな話をされたのですか。

武田 とにかく飯でも食って激励しようと思ったんですよ。それでバルバッコア（シュラスコ専門店）で森保監督と齊藤（俊秀）コーチの3人で食事をしようと思ったんですけど、サプライズでラモスさんとカズさんに連絡したら、忙しいなか時間を合わせて参加してくれたんです。

森保監督は先輩たちが来てびっくりして、最初は緊張していたけど、ラモスさんやカズさんとサッカーの話ができて喜んでいました。

あとで森保監督に、当時の食事会のことを聞いたら「あの時はなかなか勝てなくて、いろんな批判もあって、少し自信を失いかけていました。でも、ラモスさんやカズさんから『トップに立つ人が自信を持たないとチームの勝率が下がってしまう。だからどんな時でもやれるんだという自信を持って戦え』とアドバイスをいただいて、最終予選を乗り切ることができました」とお礼を言われましたね。

日本代表の齊藤コーチからは「武田さんが、森保監督の影の救世主です」と冗談半分に言われました（笑）。

――それ以降、5連勝して、最終予選を突破しました。

武田 いや、ホッとしましたよ（笑）。ドーハの時の仲間が日本代表の監督をして活躍しているのは、嬉しいですね。

撮影＝釜谷洋史／文藝春秋

〈「こんなきれいなの見たことがない」森保監督が六本木で“子どもみたいに喜んだ”理由とは…国歌斉唱で“涙を流す”指揮官の純粋すぎる一面《盟友・武田修宏が語る》〉へ続く

（佐藤 俊）