NHKでも放送されたドラマ「ドクタークイン 大西部の女医物語」で知られる女優ジェーン・シーモア（75）が、ミュージシャンのジョン・ザンベッティ（77）と婚約した。13日（日本時間）に自身のインスタグラムに「People」誌に掲載された記事の引用を掲載。「ジェーン・シーモアにまもなく結婚の鐘が鳴り響く」というタイトルの記事で、自ら取材に応じ婚約したことを伝えている。



【写真】5回目の結婚へ一直線 指輪もデカイぞ！

ジョンと2023年から交際しているジェーンは、カリフォルニア州センチュリー・シティで開催されたチャリティ・イベントに2人揃って出席した際、大きなダイヤモンドの指輪を左手の薬指につけていた。ジェーンはその場で婚約こそ発表しなかったものの、「インスタイル」誌にとても幸せだとコメント、「もう3年近く一緒にいるの。もし、発表するのが必要な時が来たら発表するわ。でも、私たちは今、心から幸せ。誰もが私ほど幸運であることを願ってる」と続けた。



過去に4度の結婚歴を持つジェーンは、メール・オンラインに対し、ジョンという愛する人をまた見つけることが出来たことは、本当に「ありがたいこと」だと語っていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）