フィルジル・ファン・ダイクが決めた

日本代表は現地時間6月14日、アメリカ・ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、後半6分に先制ゴールを決められる展開となった。

今大会の優勝候補が見せた早速の力強さに、SNS上では「ファン・ダイクやっぱ強いな」と大きな反響が沸き起こっている。

W杯初戦という重要な一戦を迎えた日本だったが、後半6分に試合が動く。右サイドからのクロスに対し、オランダのDFフィルジル・ファン・ダイクに高打点のヘディングシュートを叩き込まれた。GK鈴木彩艶が反応したもののわずかに届かず、先制点を献上する形となった。

日本は前回大会にあたる2022年カタール大会の初戦でも、ドイツ代表に先制を許す苦しい展開を強いられていた。その後に逆転勝利を収めた実績があるとはいえ、今大会も前回同様にリードを許す厳しいスタートとなっている。

世界最高峰のディフェンダーが見せた圧倒的な一撃に対し、SNS上では「ファン・ダイクがバケモンすぎるほんとに」「ファン・ダイクやっぱ強いな」「これファン・ダイク違法だろ」「デカ過ぎなんだよファン・ダイク」といった驚きと脱帽のコメントが寄せられている。強豪を相手に苦しい状況となった日本代表だが、カタール大会のような劇的な逆転劇を再び見せることができるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）