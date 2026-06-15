〈「クビにしろ！」「解任だ！」森保監督に批判殺到で解任危機→武田修宏に「自信を失いかけていた」と本音を漏らし…“気遣いポイチ”の知られざる素顔〉から続く

「モンスターみたいな相手ばかりだが、負ける気がしない」――。カタールW杯前、森保一監督が漏らした自信は本物だった。ドイツやスペインを破る逆転劇を演出した背景には、綿密な準備と計算された戦術の引き出し、そして揺るぎない信念があった。

【超レア画像】「こんなきれいなの見たことがない」六本木で“子どもみたいに喜ぶ”森保監督を写真で見る

盟友・武田修宏氏が明かすのは、指揮官の驚くべきマネジメント術。どんな優れた選手であっても「守れない、走れない選手は使わない」という起用基準。一方で、カメラの回らない場所で見せる純粋な一面も。森保監督と親交が深い武田氏に、世界と戦う指揮官の「人柄」を聞いた。（全3回の2回目／3回目に続く）



武田修宏さん ©文藝春秋

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モンスターみたいな対戦相手に「負ける気がしないです」と豪語

――前回のカタールW杯時の森保監督をどう見ていましたか。

武田 大会前、森保監督は、「W杯はモンスターみたいな対戦相手ばかり。勝つか負けるかは分からないですけど、うちのチームの選手の多くが海外でプレーしていて、チームメイトと試合をする感覚なので、気後れすることはないです。あまり負ける気がしないです」と言っていた。

森保監督はビッグマウスじゃないので、しっかり準備をして自信があるんだろうなと思ったね。そうしたらその通りになって、驚いた（笑）。

――ドイツ戦とスペイン戦、ともに後半からギアを上げての逆転勝利でした。

武田 森保監督は、広島時代からよく後半に切り札を用意していたんです。カタールの時は、それが三笘薫選手であり、浅野拓磨選手だった。そういう切り札を準備し、試合展開によってのプランを持っていた。

先日、（長谷川）健太さんと、ガンバ大阪の監督時代に森保と対戦した時の印象について話をしたら、「前半後半、いろんな展開に分けて戦い方をパターン化し、それをいくつも持っていたのですごくやりづらかった」と言っていた。カタールW杯の時も戦術的な引き出しをたくさん持っていたので、後半に選手を入れ替えて逆転できたんだろうね。

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森保監督と初めて顔を合わせてから33年、広島時代から深く付き合うようになって14年、顔を突き合わせてきた武田の目に、森保一という人物は、どのように見えているのだろうか。

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「こんなきれいなのを見たことがない」と子どもみたいに喜んで…森保監督の“純粋すぎる一面”

――森保監督とは長い付き合いですが、どういう人ですか。

武田 本当に優しくて純粋だし、ユーモアもありますよ（笑）。前にBEAMSで服を着た写真を送ったら、同じ場所で同じ服を着た写真を送ってきたし、京都でラーメン食べた写真を送ったら、福岡にいたらしく、博多ラーメンの写真を送ってきた。

ある年末に、森保監督と齊藤（俊秀）コーチと飯食って帰る際、六本木ミッドタウンでイルミネーションをやっていたので寄ったら「こんなきれいなのを見たことがない」って子どもみたいに喜んでいた（笑）。しかも、近くにいた会社帰りの方々に写真撮影を頼まれて、気軽に対応していたんだよね。

――国歌斉唱の時、よく涙ぐんでいますね。

武田 それまでのことが思い浮かんで、いろんな感情がこみ上げてくるんだろうけど、それも森保監督らしいよね。

あと、すごく人の恩を大事にしている。今西（和男）さんが亡くなられた時、「今西さんが、将来指導者として仕事ができるように支えてくれた。そのおかげで今がある」と恩師に感謝していた。

サッカーを応援してくれる人たちへの感謝の気持ちもすごく大きい。W杯前も多くのテレビやイベントに出て、「応援、そして共闘をお願いします」と頭を下げていたけど、俺は「そこまでやらなくていいんじゃないの？」とメールをしたんですよ。

そうしたら「武さん、日本のサッカーのためであり、日本を応援してくれるファンのために、自分ができることがあれば何でもやります」と返信が来た。森保監督は人としても尊敬できるんですよ。

森保監督の“選手の起用基準”とは？

――森保監督が選手を起用する際の基準はあるのですか。

武田 あくまで個人的な考えだけど、どんなにうまい選手でも90分走れない選手、守れない選手は使わない、というのはあるんじゃないかな。世界基準では、1人でもサボればそこを狙われてしまうから。それだけじゃない譲れない絶対的な基準が、森保監督のなかにいくつかあると思う。

でも、先日のW杯代表メンバー発表の記者会見の時には、涙ぐんでいたよね。森保監督も相当悩んでいたんだなと思った。みんな、いろいろ言うけど、26名のメンバーを決めるのは本当に大変な作業だったと思うよ。

――そういう基準があると理解して選手もプレーしている。

武田 堂安律選手が、あれだけ走って必死に守備をするようになった。その成長を見れば分かるよね。

「最終予選の頃は若い選手をあまり起用しなかった」それでも森保監督がW杯に若手を招集したワケ

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今回のメンバー選考には、21歳の後藤啓介、塩貝健人ら若い選手が代表入りを果たした。前回、21歳以下は久保建英だけだったが、選考において4年前と比較して何か違いや変化があるのだろうか。

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――21歳の若い選手が2名、メンバー入りし、少なからず驚きがありました。

武田 森保監督は、最終予選の頃は若い選手をあまり起用しなかった。招集しても試合で使わないとか、普通にあったし、「呼ぶなら使えよ」とメディアにも言われていた。

でも、最終予選で勝ち始めてからは自分のやり方に自信が持てただろうし、コーチ陣を増やすことで、選手を指導する立場から全体をマネジメントする立場になり、チームの完成度が高くなった。

そういう状況にプラスして、欧州を回るなかで若手を見出し、プレーとポテンシャル、そして日本の未来を考えて入れたんだと思う。

――今回の代表は若手、中堅、ベテランとバランスがいいですね。

武田 最近は、選手の選考や起用が広島監督時代に似てきたんじゃないかな。森保監督と対談した時に「広島で結果が出ない時、若手優先なんじゃないかって叩かれた時があったよね」と話を振ったら「若手はクラブの財産です。浅野選手や森島（司）選手を使って、その後に代表入りして、彼らが評価をされたのはうれしかった」と言っていた。

今回、塩貝選手たちを入れたのは、もちろん勝つためではあるけど、今後の日本代表を背負う選手の成長を考えたからだと思う。

――戦術面のことは、何か聞いていますか？

武田 今の代表は、ほぼ海外組で個性が強いじゃないですか。それぞれのクラブのやり方を学び、個人戦術もかなり高いレベルにある。そのため、ベースはあるけど、それ以外は選手と個別に話をして決めているみたいだね。

撮影＝釜谷洋史／文藝春秋

〈久保建英選手でも、鎌田大地選手でも、長友佑都選手でもなく…武田修宏が考える「森保監督が最も信頼している選手」とは？ 「森保監督が大事にしているパッションを表現できる」〉へ続く

（佐藤 俊）