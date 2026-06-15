〈「こんなきれいなの見たことがない」森保監督が六本木で“子どもみたいに喜んだ”理由とは…国歌斉唱で“涙を流す”指揮官の純粋すぎる一面《盟友・武田修宏が語る》〉から続く

「なぜあの時、負けたのか」。森保一監督は、過去の日本代表がW杯で敗れた全試合を見返し、勝つための分析を積み重ねてきた――そう語るのは盟友・武田修宏氏。その徹底した準備こそが、今のチームの強さであるという。

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専門家を置いて信頼して任せる「分業制」や、最新データを用いた戦略など、進化し続ける森保流マネジメント。どんな状況でも慌てず、用意周到に準備する指揮官の覚悟と、勝利へのプランとは。武田氏に話を聞いた。（全3回の3回目／1回目から読む）



武田修宏さん ©文藝春秋

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チームをより強くするための森保流マネジメントとは？

――今回のW杯、森保監督がどんな分析をしているのか、話を聞いたことはありますか。

武田 先日、森保監督と対談した時、対戦相手の分析はもちろん、今までのW杯の歴史のなかで日本が負けた試合は全部見て、なぜ負けたのかを分析したと言っていた。勝つために準備を怠らないのは、彼らしいところだよね。

――チームは分析スタッフとコーチングスタッフが増えていますね。

武田 たぶん、最初は全部、自分が見て指導していたんだと思う。でも、それではひとつひとつの指導の質が落ちて、細部まで選手に伝わらない。だから守備は齊藤（俊秀）コーチ、攻撃は名波（浩）コーチ、セットプレーは前田（遼一）コーチを入れて、役割を明確にして、濃い指導ができるように体制を整えた。

今回、（中村）俊輔さんを呼んだじゃないですか。対談の時に「どういう役割にするのかな？」って聞いたら「FKやPKの分析などを手伝ってもらう」と。

マンチェスターユナイテッドはコーチが10人いて、それぞれ役割分担して仕事をするんだけど、森保監督も得意分野や経験のあるコーチとの分業によって、選手へのアプローチの質を上げているのかなと思います。

――そのなかでの森保監督はどういう役割を果たすことになるのですか。

武田 森保監督は、各コーチと話し合いをして、選手の状況やチーム戦術の確認を進め、最終的な意思決定をする。その上で、チームがひとつになって同じ方向を向くように舵取りをしている。

どうしたらチームが強くなるのか、どうしたら若手が融合していくのかを考えてマネジメントしながら、うまくチームをまとめていると思いますね。

「パッションを表現できる」武田氏が考える“森保監督が一番信頼している選手”は？

――北中米W杯における対戦国の分析は進んでいるのでしょうか。

武田 もう大部分は終わっていると思うけど、試合前日までいろいろ考えるだろうね。特に第2戦のチュニジア戦については考えているんじゃないかな。

前回大会、引いたコスタリカに攻めつつも、得点を奪えずに負けたので、チュニジアやスウェーデンのような堅守のチームには、コスタリカ戦の教訓を生かしていろいろな得点パターンを考えていると思います。

前回クロアチアにPKで負けた経験から、今回は決勝トーナメントで当たる確率の高いブラジルとモロッコの選手のPKの特徴をデータで分析しているとも思いますね。今回は、4年前できなかったことの反省を生かし、進化しているはずです。

――戦況に応じて、打つ手が決まっている感じなのですか。

武田 森保監督の場合、スタメンどうこうって感じではなく、勝っている時は後半に選手を入れて5バックにする、引かれた相手に対して点がほしい時は、サイドに選手を入れたり、2トップにしたり、いろんな状況に応じてパターンを考えて、切り札を持っているんじゃないかな。

三笘（薫）選手が怪我して不在になり、ひとつのパターンが消えたのは痛いけど、まだいくつもパターンがあるはず。その数が4年前よりも増えていることを考えれば、慌てることなく戦えると思います。

親善試合のブラジル戦やイングランド戦でもいろいろと試しながら勝てたことで、選手からも自信が感じ取れたよね。

――森保監督が今のチームで一番信頼している選手は誰でしょうか。

武田 堂安（律）選手だと思いますね。東京五輪U24日本代表の時から10番をつけさせていて、森保監督が戦う上で大事にしているパッションを表現できる。決勝トーナメントではPKがあるから、鈴木彩艶選手にも信頼を置いているんじゃないかな。

遠藤（航）選手は離脱してしまいましたが、すごく信頼していたと思います。現役の時の森保監督と同じボランチですしね。スタメンは、鎌田（大地）選手と佐野（海舟）選手で行くと思うけど、本当に苦しい時や最後、試合を締めるときは遠藤選手を使う予定でいたと思うので、森保監督にとっては非常に痛いでしょう。

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北中米W杯のグループリーグ、対戦相手はオランダ、チュニジア、スウェーデンである。個人の能力が高いオランダを始め、曲者のチュニジア、高さ・強さのストロングポイントが明確なスウェーデン。前回大会で対戦したドイツ、スペインよりもネームバリューはないが、一筋縄ではいかない相手ばかりだ。

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武田氏が「初戦は勝ち点1で十分」と考えるワケ

――武田さんは、グループリーグの3試合、森保監督はどうマネジメントすると思いますか。

武田 森保監督はたぶん3試合で、最低でも勝ち点3を取れればいいと思っている。そのなかで、勝ち点を取るのが一番難しいのは初戦。でも、初戦は負けさえしなければいいんですよ。自分は勝ち点1で十分だと思う。

――オランダ戦でのキーマンは誰になりますか。

武田 森保監督は90分で試合を見ているし、いろんなカードを切っていくなかで、その都度、キーになる選手が変わっていく。

今年3月、勝利したイングランド戦では1点を取った後、相手の高さに苦労して、5バックにして守り切る策を見せた。この試合のように、オランダ戦でもあらゆることに対しての対策ができていると思う。個人的には難しい状況の時、交代で出てきた選手がヒーローになる確率が高いんじゃないかな。

――オランダ戦を受けてのチュニジア戦、スウェーデン戦になります。

武田 チュニジアとスウェーデンは、堅守からカウンターを繰り出すチーム。引いた相手に対して点が取れるような攻撃パターンを用意し、臨んでいくと思います。

でも、グループリーグの相手は、そこまで日本のことを細かく分析してこないんじゃないかな。できれば2戦目で決勝トーナメント進出を決めたいよね。

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決勝トーナメント1回戦は、大方の予想ではブラジルかモロッコが来るのではないかと言われている。ひとつでも上を目指すのであれば、早い段階での強豪国との対戦は避けたいところだ。

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森保ジャパンはベスト16の壁を越えられるか？

――ベスト32ではブラジルかモロッコが来るのではないかという予想です。

武田 苦しい試合になると思うけど、どちらが来ても勝てると思います。親善試合のブラジル戦の勝利は、試合後にスタッフに聞いたら「紙一重だった」と言っていた。

「2‐0で負けていたので、後半サイドが攻撃的に行ったらセンターバックのミスから1点を取れた。その後、逆転できたけど、0‐0だったら攻撃的にいってないし、勝負もどう転んだか分からない」と話してたね。

世界のトップとの闘いは常に紙一重。そこから勝つ確率を少しずつ上げていくしかないけど、相手を分析するのはそういう部分に繋がると思う。でも試合では想定外の連続だから、最終的には選手の経験が大事になってくるかな。

――ベスト32を切り抜けても厳しい戦いがつづきます。

武田 選手のコンディションが大事ですね。移動があるなかでの連戦で、いかに選手のコンディションをキープしてピッチに送り出せるか。

選手はそれぞれコンディションが違うし、怪我明けの選手の調子がどこまで上がっているのか分からない時もある。26名の総力戦になるので、チームの底力が試されるよね。

――ベスト16の壁は越えられますか。

武田 ベスト32を越えるとベスト16の相手はトーナメント表を見る限り、少し戦いやすい相手になる。もちろん、どこも侮れないが、勝つ確率はベスト32の時よりも高い。森保監督には悔いなく、思いっきり戦ってほしい。

昨年、アメリカ遠征でアメリカとメキシコに負けて帰ってきた後、ブラジルとパラグアイとの試合で連敗していたら「解任されていたかも」と、森保監督が冗談半分で言っていた。

8年間、積み重ねて来たものを全部出し切って、“ドーハの悲劇”で行けなかったアメリカで大暴れして、歴史を作ってほしい。帰ってきたら「お疲れさま」って飯でも行きたいね（笑）。

撮影＝釜谷洋史／文藝春秋

（佐藤 俊）