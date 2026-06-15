『M-1グランプリ2026』開催へ 記者会見にたくろう＆ドンデコルテ＆エバースら登壇 22日正午からエントリー受付開始
ABCテレビは15日、漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2026』の開催を宣言する記者会見を22日正午からYouTube、X、LINEで生配信すると発表した。
【画像】『M-1グランプリ2025』レジェンド戦士が答える M-1超クイズも実施
最多エントリー1万1521組の中からたくろうが王者をつかみ取った昨年の大会から約半年。いよいよ『M-1グランプリ2026』が始まる。
22日の開催会見には、昨年7年ぶりの準決勝進出から一気に王者の座を勝ち取ったたくろうをはじめ、初の決勝戦で大きなインパクトを残したドンデコルテ、2年連続決勝戦進出を果たしたエバースなど、昨年のファイナリスト9組が参戦。また、今年がラストイヤーとなる男性ブランコや、独特なキャラクターで話題となったネコニスズなど合計14組が登壇し、意気込みを語る。
なお同日正午からエントリー受付を開始する。
■『M-1グランプリ2026』開催記者会見
日時：2026年6月22日(月) お昼12：00〜 （※1時間程度を予定）
司会：川島明（麒麟）
福戸あや（ABCテレビアナウンサー）
ゲスト：
『M-1グランプリ2025』王者・たくろう、ドンデコルテ、エバース、真空ジェシカ、ヤーレンズ、豪快キャプテン、ヨネダ2000、ママタルト、めぞん、男性ブランコ、ダンビラムーチョ、カラタチ、ネコニスズ、豆鉄砲
【画像】『M-1グランプリ2025』レジェンド戦士が答える M-1超クイズも実施
最多エントリー1万1521組の中からたくろうが王者をつかみ取った昨年の大会から約半年。いよいよ『M-1グランプリ2026』が始まる。
22日の開催会見には、昨年7年ぶりの準決勝進出から一気に王者の座を勝ち取ったたくろうをはじめ、初の決勝戦で大きなインパクトを残したドンデコルテ、2年連続決勝戦進出を果たしたエバースなど、昨年のファイナリスト9組が参戦。また、今年がラストイヤーとなる男性ブランコや、独特なキャラクターで話題となったネコニスズなど合計14組が登壇し、意気込みを語る。
■『M-1グランプリ2026』開催記者会見
日時：2026年6月22日(月) お昼12：00〜 （※1時間程度を予定）
司会：川島明（麒麟）
福戸あや（ABCテレビアナウンサー）
ゲスト：
『M-1グランプリ2025』王者・たくろう、ドンデコルテ、エバース、真空ジェシカ、ヤーレンズ、豪快キャプテン、ヨネダ2000、ママタルト、めぞん、男性ブランコ、ダンビラムーチョ、カラタチ、ネコニスズ、豆鉄砲