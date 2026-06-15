毎日ただ仕事・家事をしているだけであっという間に1日、1週間、1カ月が過ぎている。「私の人生、このままでいいのか？」――そんなふうにふと、人生を立ち止まりたくなった人におすすめの1冊があります。書籍『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）は、「世間から見た成功」ではなく「自分にとっての成功」を軸に、1度きりの人生を心から満足のいくものにするための1冊です。本書の発売を記念して、本書より一部抜粋・再編集して紹介します。

成功し続ける人は何が違うのか？

一度はうまくいったのに、それ以降うまくいかない人にぜひやってほしいことがあります。

それは成功を「運の要素」と「実力の要素」に分解して考えることです。

「運」の結果か、「実力」の結果か

「運」と「実力」。この2つを見分けられるかどうかが成熟度合いを示しています。

たとえば、コツコツ勉強していても、試験で苦手な分野ばかりが出れば結果は振るいません。

逆に、一夜漬けで勉強した範囲がたまたま出題されて、いい点を取る人もいます。

一夜漬けでたまたま成績がよかったのに「俺は天才だ」と思うなら、それはまだ未熟ということです。

ポッドキャスト登録者数1400万人超えの企業家がやっていること

ポッドキャスト「The Diary Of A CEO」を運営し、登録者数が1400万人を超えるイギリスの起業家、スティーブン・バートレット。

彼は、たった1本の投稿を出すために、広告で50種類以上のサムネイルをテストするそうです。

投稿がバズるかどうかは、「運の要素」。

でも、そのためにサムネイルを大量につくり、それをテストするのは「実力の要素」です。

ベスト1行動：コントロールできないことは気にしない。コントロールできることを徹底的に振り返る

シンプルに言えば「運の要素」はコントロールできないことだから気にしない。

逆に、「実力の要素」はコントロールできることだから徹底的に振り返る。

「これがあったからうまくいったのか？」と、またうまくいくかどうかをテストしてみる。

その繰り返しなのです。

（本原稿は『人生アップデート大全』の一部抜粋・再構成を行ったものです）