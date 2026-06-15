「またも涙した」オランダ戦、国歌斉唱で目を潤ませた森保監督に韓国メディアが反応！「感極まった」【日本代表】
現地６月14日、北中米ワールドカップ・グループＦで日本代表とオランダ代表が対戦。互いにチャンスを掴みながらも０−０で前半を終えている。
試合前の国歌斉唱では、森保一監督がいつものように涙を浮かべた。これに韓国メディアの『FourFourTwo』も反応した。「君が代斉唱中に感極まった森保監督が、またも涙した」と紹介し、「斉唱が終わるとベンチへ戻り、ハンカチで自ら涙を拭った。同監督は日本メディアとのインタビューでは『日本人であることへの誇りがあるからです』と説明。ファンからも『森保監督が涙を流す姿を見て一気に目が覚めた』『国歌斉唱で涙を流す森保監督の人間味が本当に好きだ』といったメッセージが寄せられた」と伝えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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