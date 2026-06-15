「さすがに泣けるよ」日本代表ベンチに離脱したキャプテンのユニホーム――遠藤航自身もXを更新【W杯】
チームを離れても心は共にある。
森保ジャパンは現地６月14日、北中米ワールドカップの初戦で、オランダ代表とアメリカのテキサス州で対戦している。
この一戦の数日前、キャプテンの遠藤航（リバプール）が怪我のため日本代表を離脱。ただ、ベンチには遠藤のユニホームがかけられている。
この様子は中継で紹介され、SNSに「遠藤ユニを飾ってるのはさすがに泣けるよ」「遠藤のユニで泣いた」「遠藤元キャプテンの分も頑張れ」といった声が続々と上がっている。
また、遠藤自身もXを更新。日本代表公式Xのスタメンを伝える投稿を引用し、炎の絵文字３つでエールを送った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
森保ジャパンは現地６月14日、北中米ワールドカップの初戦で、オランダ代表とアメリカのテキサス州で対戦している。
この一戦の数日前、キャプテンの遠藤航（リバプール）が怪我のため日本代表を離脱。ただ、ベンチには遠藤のユニホームがかけられている。
この様子は中継で紹介され、SNSに「遠藤ユニを飾ってるのはさすがに泣けるよ」「遠藤のユニで泣いた」「遠藤元キャプテンの分も頑張れ」といった声が続々と上がっている。
また、遠藤自身もXを更新。日本代表公式Xのスタメンを伝える投稿を引用し、炎の絵文字３つでエールを送った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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