「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−オランダ代表」（１４日、ダラス）

８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本は初戦で同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダと対戦。ＮＨＫの中継では元日本代表の本田圭佑氏（４０）が解説で登場した。

開始３分、強烈なシュートを打たれた場面では「うわっ。この１１番（ガクポ）、うざいっすね。めっちゃ良くないですか？」と、さっそく本田節で警戒。同５分、左サイドから仕掛けた中村敬斗がファウルをもらうと、「相手の右サイドは守備がちょっとアレかもしれないですね」と指摘した。

中村敬斗、上田綺世がシュートを放つ場面もあり「攻撃は結構いけるかもしれない。オランダっぽい。守備が緩いというか。ファンダイクも落ちてるなという印象ありますね、今の対応見ていると」と、ズバズバと切り裂いた。

後半７分、競り合いからファンダイクにヘディングシュートで先制を許すと、「押してるてレフリー！どう見ても押してる。渡辺さんの体、バーン出てる。ファウルやん」と不満をぶちまけた。その後、中村敬斗が同点ゴールを奪うと「２２番穴やから」と指摘した。

本田氏は前回カタール大会ではＡＢＥＭＡで解説を務め、歯に衣着せぬコメントや、選手への「さん」付けなどで反響を呼んでいた。

ＳＮＳなどでは「本田圭佑が本田圭佑すぎる」、「相変わらず『さん』付け」、「本田の解説おもろいな」と沸いていた。