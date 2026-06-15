◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―オランダ（2026年6月14日 ダラス）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が15日、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とオランダ（同8位）の初戦で、試合を中継するNHKに解説として出演。選手を“さん付け”で呼ぶなど前回22年カタール大会と変わらぬ“らしい”解説で盛り上げた。

午前4時からの中継にストライプの爽やかなジャケット姿で登場し、試合前には「まず初戦が全てだと思ってる。1試合1試合決勝のつもりでやるだけ。ここからは1試合1試合が決勝です」とエール。

オランダ選手では攻撃のキーマンである身長1メートル93のFWハクポ（27＝リバプール）が気になるようで、「11番がめっちゃうざいんですよ」「えっ、ヤバ！イチキューサンのウインガー!?」と度々言及。

「何なんこの11番、マジ、ホンマうざいわー」と漏らし、「相手はきょう、ガクポや。1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ」。「4は誰ですか？」という実況の小宮山晃義アナの問いに「デヨング。それかマレンです」と返した。

逆にオランダの左SBが“穴”と映ったようで「いや、ここ左やて。言っとくわ、左」と連呼していた。

前半を0−0で終えて「守備が長い分見てる方としては疲れますけど」と本音を漏らしつつ、「でも意外にチャンスの多さは同じくらいなんですよね。2、3本お互いにビッグチャンスがあったかなと。押される時間は長いんでそこは我慢が必要なんですけど、最初チャンス作られてから守備を修正した感じに見えてるんで凄いなと思います、日本のアジャストメントは」と感想。

後半5分にDFファンダイクにヘッドで先制点を許すと「ファウルないか…」とポツリ。「いやーうざいわ」と言った後、VTRを見て「押してるって！レフェリー。ほら、押してるやん、あかんやん、これ押してるやん。ファンダイク、ファウル」と指摘した。

得点がそのまま認められると「ならへんか…」と残念そう。「押してるけど（ファウルに）ならへんのやったらめっちゃうまいこと押してるってことやな。ホンマに押してましたよ、どー見ても押してた。渡辺さんの体がバーンと前に行ってた」とまくしたてた。