「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−オランダ代表」（１４日、ダラス）

８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本は初戦で同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダと対戦し、後半６分に先制点を許した。

ＦＫからのはね返りを右サイドからクロスを入れられ、中央に構えていたＤＦファンダイク（リバプール）にヘディングでたたき込まれた。直前にファンダイクがマークについていた渡辺を押したようにもみえ、ＮＨＫ解説の本田圭佑氏も「どうみても押してるやん。ファウル」と主張したが、判定は変わらなかった。

前半は０−０で折り返した。前半２分にいきなりピンチを迎えた。左サイドからリバプールのＦＷハクポに崩されると、中央のマレンに渡り、振り向きざまに強烈なシュートを打たれた。ＧＫ鈴木の好セーブでなんとか凌いだが、ヒヤリとする場面だった。

その後は日本がボールを保持し、オランダがカウンターを狙う展開に。５バック気味に守るオランダに対し、前半１４分、久保から谷口に渡り、左サイドからのクロスに前田が飛び込んだが、相手に阻まれた。

給水タイム明けの前半２７分には右サイドからの堂安が中央の前田へ。前田が上田に落としたが、シュートを打ちきれなかった。

前半３２分にはカウンターからマレンにシュートを浴びたが、谷口がシュートブロック。さらにコーナーキックからマレンのヘディングを浴びたが、ＧＫ鈴木がゴールを死守。ピンチを凌いだ。

前半４２分にはクロスが中村に渡り、シュートを放ったが、ゴールの左に抜けた。さらに４３分には鎌田からのスルーパスが上田に渡ったが、枠を捉えきれなかった。