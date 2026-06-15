【W杯2026】中村敬斗、ゴール！ 本田圭佑は前田大然の動きに評価「流れからの得点です」
「FIFA ワールドカップ 2026」の日本代表の初陣となるオランダ戦が、日本時間15日午前5時キックオフ。後半一気に試合が動き、早々にオランダが先制したものの、中村敬斗が見事にゴールを決め、同点に追いついた。それもつかの間、オランダが2点目を決めた。
【画像】本田圭佑が早速”名言”「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ！」
解説の本田圭佑は、中村のゴールについて「その前の流れ変わるところは。前田さんがプレスしていった、そこからの流れからの得点です」と賛辞を送った。
【スタメン】
1 鈴木彩艶(GK)
3 谷口彰悟
8 久保建英
10 堂安律(C)
11 前田大然
13 中村敬斗
15 鎌田大地
16 渡辺剛
18 上田綺世
21 伊藤洋輝
24 佐野海舟
【サブ】
12 大迫敬介(GK)
23 早川友基(GK)
2 菅原由勢
4 板倉滉
5 長友佑都
6 町野修斗
7 田中碧
9 後藤啓介
14 伊東純也
17 鈴木唯人
19 小川航基
20 瀬古歩夢
22 冨安健洋
25 鈴木淳之介
26 塩貝健人
【監督】
森保一
【画像】本田圭佑が早速”名言”「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ！」
解説の本田圭佑は、中村のゴールについて「その前の流れ変わるところは。前田さんがプレスしていった、そこからの流れからの得点です」と賛辞を送った。
【スタメン】
1 鈴木彩艶(GK)
3 谷口彰悟
8 久保建英
10 堂安律(C)
11 前田大然
13 中村敬斗
15 鎌田大地
16 渡辺剛
18 上田綺世
21 伊藤洋輝
24 佐野海舟
【サブ】
12 大迫敬介(GK)
23 早川友基(GK)
2 菅原由勢
4 板倉滉
5 長友佑都
6 町野修斗
7 田中碧
9 後藤啓介
14 伊東純也
17 鈴木唯人
19 小川航基
20 瀬古歩夢
22 冨安健洋
25 鈴木淳之介
26 塩貝健人
【監督】
森保一