気分はバレリーナ♪「チャコット」×「ファミリア」初のコラボレーションアイテムが登場！

バレエ・ダンス用品のみならず、ライフスタイルにも取り入れやすい、様々なアイテムを展開する「チャコット」と、関西圏内に留まらず、全国の子供～大人まで現在も幅広い人気を集める「ファミリア」2026年6月26日から限定販売開始！バレエの世界観を日常で楽しめる「デニムバッグ」など全7アイテムが登場！「チャコット大丸心斎橋店」をご紹介します。

familiarデニムバッグ

長年人気のデニムバッグが『眠れる森の美女』の世界を舞うオリジナルデザインで登場！物語に登場する第3幕のオーロラ姫とデジレ王子の結婚式のシーンをモチーフにした刺繍デニムバッグは普段使いにもぴったりです。

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familiarマスコットベアー

デニムバッグには、真っ白で可憐な衣装をまとった、「familiarマスコットベアー」をつけてアレンジすると、更に可愛さがアップ♪取り外し可能なデザインなので、お気に入りのバッグにつけてお出かけのお供に。

familiarバッグ

持ち手が、大きなリボン型のデザインがアクセントになったバッグ。片手で持ち歩くのに便利な機能性で、お買い物などカジュアルなお出かけにも”可愛らしさ”を添えてくれます。

familiarタオルハンカチ

バレエのレッスンウェアをまとい、耳にはリボン、脚元はバレエシューズ、普段とは違う「バレエダンサー」に変身したクマちゃんの姿に持ちも躍ります。

EasyCare+ツイストワンピース

機能と快適さを両立したAラインワンピース。長時間快適な着心地、吸水速乾性に優れた素材を採用。UVカット機能付きでシワになりにくく、日常からアウトドアまで幅広いシーンで大活躍するアイテムです。

UVケアタフタワンピース

上品でスッキリとした印象を演出する、ゆとりのあるAラインシルエット。紫外線遮蔽率97%以上のUVカット機能を備えた軽やかな素材で、これからの季節に最適なワンピースです。

インナードレス付きで透け感もケア。ジムやヨガの行き帰りはもちろん、デイリーまで幅広く活躍します。

Motion シアーブラトップ

透け感が上品な、シンプルで洗練されたカップ付きのトップス。美姿勢を意識させるバレエコアデザインは、バレエのレオタードのような透け感のあるシアー素材。美しいシルエットは、女性らしくエレガントなデザイン。

ローズガーデンプリントレギンス

ロマンティックなローズガーデンの情景を表現した華やかなプリントレギンス。軽量で吸水速乾に優れた快適素材を採用し、涼しげなデザインが足取りまで軽やかに感じさせます。

リボン2wayトートバッグ

光沢のあるサテンの2WAYトートバッグ、大きなリボンがおでかけの気分にかわいらしさを添えてくれるアイテム。バッグorトートバッグはシーンに合わせて自由自在！

「チャコット」では「ファミリア」との初めての「コラボレーション全7アイテム」を展開します。どこにでも持ち歩きたくなるような、明るく気持ちが躍る、限定コレクションです。チャコットショップ限定店舗およびオンラインショップにて販売します。

チャコット大丸心斎橋店

大阪府大阪市中央区心斎橋筋 1-7-1 大丸心斎橋 本館5F

06-6732-8770

10:00～20:00

【購入方法】

先行発売日：2026年6月26日（金）～28日（日）

販売店舗：チャコット

（代官山本店・新宿店・大丸心斎橋店・名古屋店・神戸店オンラインショップ）

※購入方法、販売時間についてはチャコットオンラインショップにてご確認お願いいたします。

購入数制限：お1人さま各アイテム1点（合計7点）

※限定品のため、チャコットショップでのお取り置きはお受けしていません。

※不良以外の返品・交換はいたしかねます。

通常販売日：2026年6月29日（月）～

販売店舗：チャコット

（代官山本店・新宿店・大丸心斎橋店・名古屋店・神戸店オンラインショップ）

購入数制限：お1人さま何点でも購入可能

※先行販売で完売した商品は、通常販売期間での販売はございません。

※商品の在庫には限りがございます。あらかじめご了承ください。

・familiarデニムバッグ：29,700円（税込）

・amiliarマスコットベアー：19,800円（税込）

・familiarバッグ：19,800円（税込）

・familiarタオルハンカチ：2,530円（税込）

・UVケアタフタワンピース：25,960円（税込）

・EasyCare+ツイストワンピース：19,800円（税込）

・Motion シアーブラトップ：13,200円（税込）

・ローズガーデンプリントレギンス：14,850円（税込）

・リボン2wayトートバッグ：16,500円（税込）