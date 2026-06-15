◇プロ野球セ・パ交流戦 西武1-0巨人(14日、ベルーナドーム)

西武が巨人に1-0で勝利。西口文也監督が完封リレーを見せた投手陣をたたえました。

先発のワイナンス投手は7回途中被安打4、7奪三振無失点の好投で今季2勝目(1敗)をあげました。この日の投球について西口監督は「1軍で投げてて今日が一番よかったんじゃないかって思えるくらい、テンポもよかったと思いますし。本人もそこは気にしながらやってたって言うので、本当によく投げてくれました」とねぎらいました。

2番手のウィンゲンター投手は2アウト1塁2塁から登板。1人目にフォアボールを与えましたが続く中山礼都選手は3球で三振を奪いました。「ストレートでフォアボールだったのはちょっとドキドキしましたけど（笑）、最後あそこ、三振でしっかりと帰ってきてくれたので期待通りだと思います」とコメントしました。

西武はこれで交流戦全てのカードで勝ち越しを決め、40勝にも12球団最速で到達しました。ここまでの戦いについて「本当にチーム一丸となって戦った結果だと思います。特に交流戦はピッチャーが、特に先発がいい働きをしてくれて、中継ぎにつないでっていう形を作れたことがこういう形につながっていると思います。なかなか大量点を取って勝ち切るって試合は少なかったと思うんですけど、本当にウチらしい戦いで、なんとか接戦をモノにできた結果じゃないですかね」と振り返りました。

西武の交流戦最終戦は16日の阪神戦、勝つか引き分けで初優勝が決まりますが「みんなそこを目指してやってると思うので、最後みんな泥臭くやってくれるんじゃないですか」と意気込みました。