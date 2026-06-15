今週の12星座占い「牡羊座（おひつじ座）」全体運・開運アドバイス【2026年6月15日（月）〜6月21日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年6月15日（月）〜6月21日（日）「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【牡羊座（おひつじ座）】
今週は、交友関係が変化していくタイミング。このようなときは、うわさ話に加担しないほうが無難かも。自分も相手もポジティブな気分でいられるような話題をするようにしましょう。趣味や勉強に打ち込むと成果が出やすいかも。
★ワンポイントアドバイス★
玄関や庭の片付けをすると運気アップ。玄関の空気の通りを意識して、爽やかな香りを選んでみると◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【牡羊座（おひつじ座）】
今週は、交友関係が変化していくタイミング。このようなときは、うわさ話に加担しないほうが無難かも。自分も相手もポジティブな気分でいられるような話題をするようにしましょう。趣味や勉強に打ち込むと成果が出やすいかも。
玄関や庭の片付けをすると運気アップ。玄関の空気の通りを意識して、爽やかな香りを選んでみると◎
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オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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