中国の習近平国家主席は8〜9日に北朝鮮を訪問し、金正恩朝鮮労働党総書記との首脳会談を行った。この席で北朝鮮の「非核化」についての言及がなかったことが波紋を呼んでいる。核保有国の地位を固めたい金総書記にとっては、「完勝」とも言えるような内容なのだ。なぜ習主席は、金氏に配慮しなければならない立場に追い込まれたのか。その背景を探った。

【相馬勝/ジャーナリスト】

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頭から冷や水

北朝鮮の外交戦は習氏の訪朝前に始まっていた。

訪朝前日の7日付朝鮮労働党機関紙「労働新聞」は、金氏の妹で朝鮮労働党総務部長の金与正氏の談話を掲載。このなかで与正氏は、トランプ米大統領への名指しは避けながらも、北朝鮮の核保有について、「米国の一部当局者は、現実逃避的で時代錯誤の夢から抜け出せずにいる」としたうえで、「われわれの核保有国としての地位は、誰かが認めようと認めまいと厳然たる現実だ」と強調し、翌日からの習氏訪朝を前に、改めて北朝鮮は「核保有国」だと主張した。

習近平・国家主席と金正恩総書記

また、同紙によると、金氏も訪朝2日前の6日、軍需工場を視察し、「国防5か年計画」の期間中にミサイルの生産能力を2.5倍に拡大する目標を示している。

ホワイトハウスが発表した、5月の米中首脳会談の合意内容に関する「ファクトシート」によると、トランプ大統領と習氏は「朝鮮半島の非核化を達成するという共通の目標を確認した」としている。

訪朝直前に、最高指導部の兄妹そろって、わざわざ米中合意に反するような好戦的な姿勢を示したことにより、習氏は頭から冷や水を浴びせられた格好となった。

「非核化」言及なし

そして2日間にわたった会談で、北朝鮮の非核化について言及がなかったことは既に大きく報じられている。

習氏は2018〜19年の計5回にわたる金氏との首脳会談すべてで北朝鮮の非核化に言及してきたが、今回の首脳会談についての中朝両国の公式報道では、一切その事実が出てこないのだ。

ロシアとの関係

こうした変化の裏には、どんな事情があったのか？

米政府系報道機関「ボイス・オブ・アメリカ（VOA）」は、中朝関係について、ワシントンのシンクタンク「戦略国際問題研究所（CSIS）」の北朝鮮担当上級顧問シドニー・セイラー氏のインタビューを掲載した。セイラー氏は2014年から2015年にかけて朝鮮半島核問題に関する六者協議の米国特使を務めるなど、米国の対北外交・政策を調整し、北朝鮮との交渉を担当した米国有数の北朝鮮専門家だ。

同氏は「中国は、北朝鮮とロシアとの関係改善が将来どうなるのか。さらに、北朝鮮とロシアの関係改善が中国と北朝鮮の関係にどのような影響を与えるかについて、懸念している可能性があるのは確かだ」と指摘している。金氏はロシアとの接近著しく、新たな後ろ盾を得たに等しい。その金総書記に北朝鮮の非核化を主張すれば、反発を招き、よりロシアへの傾斜し、中朝関係が悪化することを懸念しているとの見立てだ。

活気をおびる経済

近年の北朝鮮は、ロシアと蜜月にある。

北朝鮮経済は2022年のウクライナ侵攻以降深まったロシアとの軍事協力によって上昇カーブを描いている。北朝鮮はウクライナ戦争に兵力と弾薬を提供し、見返りとしてロシアから食料や石油など緊急に必要な物資を得ている。

米紙「ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）」は、北朝鮮の経済がロシアへの武器販売と派兵などに支えられ、活気を帯びていると報じている。WSJは最近、北朝鮮を訪れた外国人の証言や衛星写真、韓国シンクタンクの報告書などを基に、北朝鮮の経済が新型コロナウイルス感染症の収束後、予想外の回復傾向を示していると伝えた。特に、金総書記とエリート層が居住する平壌では消費とサービス、建設分野の変化が顕著だという。

平壌では最近、スマートフォンでタクシーを呼び出すアプリとモバイルのQRコード決済サービスが登場した。ペットショップやインターネットゲームカフェ、高級自動車の販売店もできた。建設事業にも拍車がかかっており、昨年、新しい住宅1万戸が建設された。平壌以外でも病院や温室団地、ビーチリゾート、工場の建設が進行中だという。

武器販売で1兆円超

韓国国家情報院傘下の国家安保戦略研究院は、北朝鮮がウクライナ戦線に弾薬と兵力1万5000人以上を送ったほか、2023年夏から昨年末までロシアへの武器販売で100億ドル（約1兆6000億円）以上を稼いだと推定している。また、ロシアとの軍事協力を通じ、機密性の高い軍事技術や武器の部品、各種物資も得ているいると分析している。

これまで北朝鮮は中国への経済依存度が高かったが、近年はロシアから外貨を稼いでおり、かつてのような“中国頼み”から脱却している。一方、中国では経済不振の深刻さが伝えられており、「ウクライナ戦争特需」ともいえる北朝鮮経済の上昇カーブが今後も続いていくことが見込まれるなか、中国企業が対北投資を活発化させているとの報道も出ている。経済的にも、中朝両国の立場は変化しつつあるようにもみえる。

露朝自動車道の開発

今回の首脳会談では、中国が熱望する開発計画についても議題に上らなかったようだ。

先立つ5月に行われた習氏とロシアのプーチン大統領による中露首脳会談では、中国吉林省から北朝鮮とロシア国境を流れ日本海に注ぐ国際河川、図們江（中国名・豆満江）流域の経済開発について、北朝鮮を含む三者協議を継続することを確認した。これは、中朝露3カ国が同江流域を開発し、日本海への新たな物流・戦略ルートを構築しようという一大プロジェクトだ。今回の中朝首脳会談でも話し合いが行われるとみられていたが、結局、本件についての発表はなかった。

すでに、ロシアと北朝鮮は国境を流れる図們江に架かる両国初の自動車専用道路橋の連結を4月に完了し、6月中の開通に向けて仕上げの段階に入っている。露朝の自動車道路建設は2024年に締結された両国の「包括的戦略パートナーシップ条約」の合意に基づいて進められたプロジェクトだ。

橋の全長は約1kmで自動車道全体の延長は約4.7km。総工費は約1億1500万ドル（約183億円）。開通後は 1日に約300台の産業用車両と数千人の往来が可能になると見込まれている。両国の国境にはこれまで1959年に開通した鉄道橋しか存在していなかったが、自動車道路橋の開通により、これまで鉄道に依存していた物流や人的往来が大幅に拡大することが予想されている。平壌・モスクワ間を結ぶ鉄道路線に加えて、自動車道路で両国がつながることになり、軍事などの安全保障を含む政治的な結びつきも一層強固になるのは確実だ。

日本海へのアクセスが可能

5月の中露首脳会談では、この自動車道路橋に加えて、中朝露3国の国境が重なる図們江流域を3カ国が共同開発する計画が話し合われた。地図を見るとわかるように、中国から図們江を下ると、日本海まで15キロの地点で、江の北側にロシア領、南側に北朝鮮領が広がる。このため中国からは日本海に出ることができないのだが、図們江流域を3カ国が開発することになれば、そのルートを確保することが可能になる。

中国にとっては、艦船による日本海側への直接的なアクセスが可能になり、経済面ばかりでなく、安全保障上も日本を軍事的に牽制することができる。事実上の日本海での中朝露3国による安全保障上の『軍事同盟』も現実味を帯びるだけに、日本は極めて大きな軍事的な脅威にさらされることになる。

ところがその一方で、中国が日本海まで進出することで、北朝鮮も中国の軍事的な脅威に直面する可能性が出てくるため、金氏にとってこの開発は鬼門であるとも言える。それを知る習氏が北朝鮮に配慮し、会談ではこの件についてあえて議題にしなかったとも考えられる。北朝鮮を刺激することを避けたというわけだ。

上下関係は崩れた

このように、今回の首脳会談で、習氏は、核開発と図們江共同開発の2点で、金氏に譲歩した。

北朝鮮は核・ミサイル能力の向上など軍事力が拡大したのに加え、ロシアと急接近している。中国を介さずともロシアと直接強力なパイプを持つようになったため、中国は「北朝鮮がロシアに傾き、東アジアにおける自国の主導力が低下するのではないか」という強い危機感を抱くようになった。

中国は、米国と対立する北朝鮮をコントロール下に置くことで米国をけん制することを目論んでいる。すなわち、中国にとって北朝鮮の存在は大きくなっており、かつてのような「後背地（中国）と属国（北朝鮮）」という単純な上下関係は崩れ、北朝鮮に配慮せざるを得なくなった――と考えられる。

他方、北朝鮮は核開発を急速に進展させ、自らを事実上の核保有国として位置づけた。これにより、単なる中国の庇護下にある存在から、地域の安全保障を左右する主体へと変化した。核・ミサイルという強力なカードを手にしたことで、北朝鮮は中国の意向を必ずしも聞かなくても自存できる自信を深めている。

現在の両国関係は、経済力では中国が圧倒的に優位であるものの、政治・軍事的な駆け引きにおいては北朝鮮が中国の置かれた状況を逆手にとる構図となっている。そのため、中国は北朝鮮を完全にコントロールするのではなく、関係を管理し、配慮、歩み寄りを示さざるを得ない状況に陥っている。

今回の中朝会談では、その傾向がはっきりと表れたわけである。

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相馬勝（そうま・まさる）

1956年生まれ。東京外国語大学中国語科卒。産経新聞社に入社後は主に外信部で中国報道に携わり、香港支局長も務めた。2010年に退社し、フリーのジャーナリストに。著書に『習近平の「反日」作戦』『中国共産党に消された人々』（第8回小学館ノンフィクション大賞優秀賞受賞）など。

デイリー新潮編集部