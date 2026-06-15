◆第１４回日本少年野球北海道選手権 第１日 ▽準々決勝 札幌ボーイズ３−１札幌手稲ボーイズ（１４日・岩見沢市営球場）

準々決勝４試合など５試合が行われ、４強が出そろった。札幌ボーイズは接戦の末、３―１で札幌手稲ボーイズを下し、準決勝進出を決めた。２回１死一、二塁で７番・佐藤幸太中堅手（３年）が右翼線に先制の適時二塁打。５回には４番・西村優晴主将（３年）の右前打で１点を追加し、粘る相手を振り切った。

イメージ通りの打撃で札幌が勝利をたぐり寄せた。２回１死一、二塁の好機で佐藤幸が外角低めの直球に逆らわずバットを振り抜いた。「自分が打って先制点を入れたいと思っていた。いつも右方向を心掛けている成果」と右翼ライン際に運ぶ先制の適時二塁打。１点を返された直後の５回には、２死二塁から西村優主将が右前打を放って貴重な追加点を挙げ逃げ切った。

練習から右打ちを意識してきた。マシン打撃では緩いカーブを逆方向へ、強い打球を打ち返せるように振り込んできた。この日チームが放った６本の安打はすべて中堅から右方向。取り組みがしっかりと結果につながり佐藤幸は「チームで心掛けてきたことができて良かった」とうなづいた。選手権への切符を争う大会で次の準決勝は旭川大雪ボーイズとぶつかる。西村優主将は「絶対勝ってやりたい」と語気を強めた。