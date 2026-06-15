◆米大リーグ アスレチックス―ロッキーズ（１４日、米ネバダ州ラスベガス＝ラスベガスボールパーク）

ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が１４日（日本時間１５日）、米ラスベガスで行われたアスレチックス戦に先発登板し、５回で９７球を投げ、９安打８失点だったが、５回までに１４得点を奪った援護に助けられて自身３連勝となる７勝目の権利をつかんだ。８失点は渡米後ワーストだった。

まさかの立ち上がりになった。１回表にバッテリーを組む捕手・グッドマンの１９号２ランで２点を先取。リードをもらってマウンドに立ったが、打ち取った当たりが安打になる不運と四球で無死一、二塁のピンチを迎えると、ソダーストロムに右中間へ適時二塁打を浴びて１点差に迫られると、続くコルテスに右前へ２点適時打を浴びて逆転を許した。さらに１死一、三塁でマンシーに左犠飛。初回だけで２９球を投げ、４安打を浴びて４点を失った。

それでも打線が奮起。２―４の２回表にはカストロの４号２ランなどで３点を奪って逆転し、菅野は再び１点のリードをもらって２回のマウンドに向かった。先頭のウィリアムズは２球で追い込んだが、粘られて９球目を中前安打。続くバトラーからは空振り三振を奪ったが、カーツに左中間へ適時二塁打を浴びてまたしても追いつかれた。

同点の３回は、一邪飛、二直、一飛の３者凡退で抑えて立ち直った。すると４回表にはロッキーズがジョンソンの３号２ランなどで３得点を奪って再び勝ち越した。８―５の４回裏は、先頭のマクニールに四球。続くウィリアムズにも中前安打を許した。１死二、三塁からカーツの一ゴロで１点を失ったが、なんとか１失点で踏ん張ってリードを守った。５回表にはロッキーズ打線が６得点。１４―６とリードを広げた。８点リードの５回は、１死から野手の間にポトリと落ちる不運な二塁打を許し、２死三塁でマンシーに３号２ランを浴びた。それでも続くマクニールを左飛に打ち取って７勝目の権利をつかんで降板した。

この日は、アスレチックス傘下マイナー３Ａ「ラスベガス・アビエイターズ」の本拠地球場での試合。アスレチックスが２８年から本拠地をラスベガスに移転することを予定しているため、８〜１０日（同９〜１１日）のブルワーズ３連戦、１２〜１４日（同１３〜１５日）のロッキーズ３連戦をラスベガスの同球場で開催し、菅野がマウンドに立った。試合開始時の気温が３８度という暑さで、現地放送の試合中のリポートの一部は球場内のプールの中からも行われるほどだった。

今季ロッキーズに加入した菅野は、この試合が１４試合目の登板。試合前の時点で６勝４敗、防御率４・０８をマークし、地区最下位のチームの中で存在感を示している。前回登板の９日（同１０日）の本拠地・カブス戦では６回途中６安打３失点で自身２連勝となる６勝目をつかんだ。