スターバックスが日本事業の売却を検討している――。6月10日のブルームバーグ報道を見て、驚いた人も多かったのではないだろうか。売却額は4,000億〜5,000億円規模とも報じられ、日本単独でのIPO（新規株式公開）も選択肢に入っているという。

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ただ、誤解してはいけないのは、日本事業が苦しいから売るのではないということだ。むしろ逆である。スタバの日本事業は、同社の海外展開のなかでも屈指の成功事例として知られてきた。店舗数は2,000店を超え、売上も堅調。日本の消費者にこれほど定着した海外外食チェーンは決して多くない。

日本人が愛してやまないスタバ。かつてはノマドワーカーのオフィスだったが、最近ではPCの長時間使用をNGとする店舗も

では、なぜ今なのか。背景には、全売り上げの7割を占める本丸、米国事業の苦戦がある。さらに最大の海外市場である中国市場では、現地競合との競争が激化している。グローバル企業として資本効率を考えれば、店舗や本社部門のリストラといった再建と同時に「高く売れるうちに優良資産を現金化する」という判断に至るのは決して不自然ではない。ただし、これはあくまで現時点の報道ベースでIPOを含めたいくつかの選択肢が並ぶ中での推論にすぎない。

消費の現場を長く見てきた立場からすると、今回のニュースは単なるM&Aの話ではなく、むしろ「なぜ日本人はここまでスタバを好きになったのか」を改めて考えさせられる出来事だった。

1通の「ラブレター」から

ここで日本のスタバの歩みを振り返っておこう。意外と知られていないが、その始まりは日本側からの「ラブレター」だった。

きっかけは1992年末、「アフタヌーンティー」や「アニエスベー」といったトレンドを仕掛けてきた「サザビー」（現サザビーリーグ）の鈴木陸三氏と兄の角田雄二氏が、スターバックスCEOハワード・シュルツに事業提携を持ちかける手紙を送ったものとされる。だが当時のスタバはまだ北米のみの展開。市場調査の結果、日本にはすでに喫茶店が多くありすぎ、アメリカ式のコーヒーショップは難しいと判断された。

スタバ側は日本進出にそういった懸念があったものの、来日しアフタヌーンティー店舗を視察したことで払拭。両社は1995年10月に合弁でスターバックス コーヒー ジャパンを設立した。翌1996年8月2日、東京・銀座（銀座松屋通り店）に北米以外で世界初の店舗を開いた。記念すべき最初のオーダーは「ダブルトールラテ」だったというエピソードも残っている。

その後、2001年にナスダック・ジャパンに上場。2014年に米本社が完全子会社化を決定し、サザビーリーグは保有株（約4割）を約550億円で売却。2015年3月に上場廃止となり、現在は米スタバの完全子会社という形になっている。今回の売却検討は、いわば「再び日本の手に渡る可能性」をも含んだ話なのである。

日本のスタバが集めた独特の支持

私が注目したいのは、日本のスタバが海外、とりわけ本国アメリカと比べても独特の支持を集めてきた点だ。理由はいくつか考えられる。

ひとつは“「サードプレイス（第三の居場所）」という思想が、日本の都市生活に絶妙にハマった”ことだ。職場でも家庭でもない居心地のいい空間というコンセプトは、喫茶店文化を持ちながらも個人経営店が縮小しつつあった日本の都市部に、きれいに着地した。

そしてもうひとつ、初期の日本市場で見逃せないのが、ノートパソコンを広げて仕事や勉強に打ち込む「ノマドワーカー」、いわゆる”スタバでMacBook”に象徴される意識の高いビジネスパーソンの利用シーンだ。Wi-Fiと電源を備え、長居が許される空間は、フリーランスやIT系の働き手にとって格好の”出先のオフィス”となった。「スタバでドヤ顔」などと半ば揶揄まじりに語られたこの光景こそ、当時の新しい働き方とブランドイメージが結びついた象徴であり、スタバを単なるカフェ以上の存在へと押し上げた一因だった。

さらに全面禁煙という、当時としては先進的な打ち出しも大きい。喫煙可の喫茶店が当たり前だった時代に、女性や若年層、そして仕事に集中したい層が安心して長居できる空間を提供した意義は大きい。

「コーヒー」ではなく「人」のビジネス

日本のスタバ最大の強みだと思うのは、実はコーヒーそのものではなく、人である。「パートナー」と呼ばれる従業員の接客力の高さだ。

紙コップにペンで手書きのメッセージを添える、客の様子に合わせて一言かける……こうしたヒューマンタッチのサービスは、マニュアルを超えた”その人らしい”対応として語り草になってきた。日本人の「おもてなし」感覚と響き合い、リピーターを生む大きな要因になっている。

細かな接客動作を縛るのではなく、「サードプレイスとしてどうあるべきか」というブランドの価値観を共有する。手厚い初期研修やOJT（実地教育）に重きを置き、アルバイトを含めて丁寧に育成する。自分で考えて動ける余地を残す接客スタイルだから、チェーン店なのに画一的に見えない温かみがある。

外食・喫茶業界全体が人手不足と縮小に苦しむなかで、スタバだけが店舗数を伸ばし続けてきた背景には、こうした「人」への投資があるのだろう。2024年3月末時点で1,917店舗、2025年3月末には日本における店舗数が2,011店舗に到達した。“黒船”は四半世紀で巨大客船になった。

日本発の価値

そして見逃せないのが、日本発で世界に広がった商品・サービスの存在だ。これは「日本事業が単なる出店拠点ではなく、商品開発の発信地でもあった」ことを示している。

象徴的なのが抹茶系ドリンクだ。スタバのチルドカップシリーズは2005年9月に世界に先駆けて日本で発売され、2008年にはコーヒーを使わないデザートドリンクとして「京都抹茶ラテ」が登場した。抹茶という和の素材をグローバルブランドが本格的にメニュー化した流れは、今や世界的な「マッチャブーム」の先駆けと位置づけられる。

近年スタバは、石臼挽き抹茶を使った専門業態「ティバーナ ストア」を、日本創業の地・銀座に国内2,000号店としてオープンさせるなど、お茶業態を強化している。1,500円近い高額商品も話題になり、訪日客の取り込みも視野に入る。インバウンドと抹茶ブームの追い風を考えれば、日本事業の資産価値はむしろ高まっているとも言える。今回の売却検討で買い手がつくなら高値が見込める、という算段も働いているはずだ。

「ご当地スタバ」が景観に溶け込む

私個人が出張のたびに各地で足を運んできたコンセプトストアも、日本のスタバ文化を語るうえで外せないものだ。

その代表格が、建築家・隈研吾氏設計の「太宰府天満宮表参道店」（2011年開業）だ。伝統的な木組み構造を用い、「自然素材による伝統と現代の融合」をテーマに、参道の景観に溶け込むデザインで知られている。

ほかにも、畳の上で楽しめる「京都二寧坂ヤサカ茶屋店」、鴨川の納涼床文化を取り入れた京都の店舗、蔵造りの街並みに合わせた川越の店舗、多摩川を一望する二子玉川公園店など、その土地の歴史や景観に合わせた特別な店舗が全国に点在している。

こうした「画一的チェーンに見えて、実は地域性を丁寧に取り込む」という二面性こそ、日本のスタバが愛された核心ではないだろうか。

売却されても価値は変わらない

今回の報道は、グローバル企業の厳しい資本論理を感じさせるニュースだった。

日本のスタバは、上にあげたようないくつもの要素を日本市場に最適化させたことで、本国超えの支持を得た稀有な事例だ。その優等生が、本国の都合で売却検討の対象になる……グローバル企業における「日本事業」の立ち位置の現実を、改めて突きつけられた格好だ。

ただ、逆に言えば、それだけ日本事業の価値が高いということでもある。

もし今後、日本資本や国内投資家が関与する形になれば、さらに日本市場に根差した進化を遂げる可能性もあるだろう。もちろん現時点では予備的協議の段階であり、結論は出ていない。だが、私たちが日常的に利用している一杯のラテの裏側で、世界的ブランドの大きな転換点が動き始めていることだけは確かだ。

取材・文／渡辺広明

デイリー新潮編集部